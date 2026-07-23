Mazzone attacca Rösti: «Non è adatto a fare il ministro dell'ambiente»

"Non siamo nemmeno arrivati alla fine di luglio e già ci tocca contare le vittime dell'ondata di caldo", ha dichiarato Mazzone ai due quotidiani romandi. Mazzone ha inoltre elencato la siccità estrema, le richieste di aiuto degli agricoltori e i pesci che muoiono nei fiumi il cui livello è troppo basso. "Siamo nel pieno di una crisi e il Consiglio federale è in vacanza", ha fatto notare.

Per la presidente degli ecologisti, Rösti sta portando la politica climatica alla rovina. "Contiamo i passi indietro mentre sarebbero urgenti passi in avanti", ha specificato Mazzone, secondo cui un qualsiasi altro membro del Consiglio federale sarebbe attualmente più adatto per guidare il Dipartimento dell'ambiente rispetto al democentrista bernese.