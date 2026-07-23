Nuovi dazi all'orizzonte... chi ha paura del cappellino di Parmelin?

Trump l'imprevedibile

Il presidente Trump è «decisamente troppo imprevedibile per poter formulare previsioni ragionevoli», afferma dal canto suo il consigliere nazionale del PS Jon Pult. «Agisce in modo arbitrario, ricattatorio, spesso illegale»-

Tuttavia, anche lui è convinto che il cappellino sia «irrilevante». Secondo Pult, sarebbe invece rilevante «avere una strategia di alleanza». Secondo lui, infatti, il Consiglio federale avrebbe stabilito la priorità sbagliata, e dovrebbe impiegare la diplomazia svizzera per rafforzare i legami con l'UE «anziché corteggiare l’aspirante autocrate alla Casa Bianca».