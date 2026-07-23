Caso Maisano, la Commissione federale sulla qualità chiede più trasparenza

La Commissione sottolinea inoltre la responsabilità delle direzioni ospedaliere e degli organi di vigilanza e autorizzazione nel garantire un comportamento responsabile e critico, indispensabile per assicurare sia la qualità dell’assistenza sanitaria sia il progresso in ambito medico, infermieristico e terapeutico.

Un ulteriore punto riguarda il rispetto degli standard etici nella ricerca e nei trattamenti sperimentali. Gli organi direttivi strategici e operativi delle strutture sanitarie sono chiamati a garantire il rispetto della legge sulla ricerca umana e delle norme vigenti. In presenza di indizi di violazioni, è richiesto un esame immediato e l’adozione di misure adeguate per proteggere i partecipanti agli studi.