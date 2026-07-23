Truffa da 50 mila franchi a un 84 enne: fermato un giovane

SCIAFFUSA - Un uomo di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Sciaffusa mercoledì 15 luglio, dopo essere stato sorpreso mentre si intascava diverse migliaia di franchi a seguito di una truffa ai danni di un anziano. Il giovane si trova attualmente in custodia cautelare.



L’indagine è partita il giorno precedente, martedì 14 luglio, quando una donna ha segnalato alle autorità che suo zio, un uomo di 84 anni, era già stato raggirato nei giorni precedenti da un presunto poliziotto in borghese. L’anziano aveva consegnato 50'000 franchi in contanti e, secondo quanto riferito, il truffatore si sarebbe anche appropriato indebitamente dell’accesso al suo computer. Lo stesso falso agente aveva inoltre annunciato una nuova visita per il giorno successivo, con l’intenzione di prelevare ulteriori 10'000 franchi.



Grazie alla collaborazione dell’84enne, la polizia ha organizzato un intervento che ha portato all’arresto del presunto incaricato del ritiro del denaro. Il fermo è avvenuto il 15 luglio, poco dopo la consegna, davanti all’abitazione dell’anziano, nel territorio della città di Sciaffusa. Il 23enne dovrà rispondere davanti alla Procura del Cantone di Sciaffusa con le accuse di complicità in frode e di complicità in tentata frode.