Strappa i vestiti di una donna, poi aggredisce la polizia: fermato con il taser
Gli agenti hanno dovuto usare le maniere forti per placare un 28enne
Gli agenti hanno dovuto usare le maniere forti per placare un 28enne
SAN GALLO - Intervento della polizia alla stazione centrale di San Gallo nella giornata di mercoledì 22 luglio. Intorno alle 13.15, la Polizia comunale è intervenuta per la segnalazione di un uomo aggressivo a bordo di un treno. Secondo le prime informazioni, poco prima il 28enne avrebbe strappato i vestiti a una donna, la quale si è però allontanata prima dell’arrivo della pattuglia.
All’arrivo degli agenti, l’uomo ha mantenuto un atteggiamento evasivo, ignorando domande e istruzioni. Durante il controllo è diventato aggressivo, opponendo una forte resistenza e aggredendo le forze dell’ordine. Nel corso della colluttazione ha tentato di sottrarre il taser dalla fondina di un agente, senza riuscirvi. Per riportarlo sotto controllo, la polizia ha dovuto ricorrere al dispositivo in dotazione.
Successivamente, il 28enne è stato trasportato in ospedale dal servizio di soccorso, sotto scorta della polizia. Qui ha fornito poche informazioni, indicando più volte generalità false. Solo dopo ulteriori accertamenti è stato identificato come un cittadino slovacco di 28 anni residente in Svizzera. Durante il trattamento ha tentato più volte la fuga, ma è stato fermato dagli agenti. Un medico ne ha disposto il ricovero in una clinica.
Nel corso dell’intervento due poliziotti sono rimasti leggermente feriti: uno ha riportato escoriazioni, mentre l’altro ha accusato dolori all’anca. Anche il 28enne ha riportato lievi ferite in seguito all’uso del taser. La polizia comunale di San Gallo ha denunciato l’uomo al Ministero pubblico per violenza e minaccia contro autorità e funzionari.