Strappa i vestiti di una donna, poi aggredisce la polizia: fermato con il taser

Successivamente, il 28enne è stato trasportato in ospedale dal servizio di soccorso, sotto scorta della polizia. Qui ha fornito poche informazioni, indicando più volte generalità false. Solo dopo ulteriori accertamenti è stato identificato come un cittadino slovacco di 28 anni residente in Svizzera. Durante il trattamento ha tentato più volte la fuga, ma è stato fermato dagli agenti. Un medico ne ha disposto il ricovero in una clinica.

Nel corso dell’intervento due poliziotti sono rimasti leggermente feriti: uno ha riportato escoriazioni, mentre l’altro ha accusato dolori all’anca. Anche il 28enne ha riportato lievi ferite in seguito all’uso del taser. La polizia comunale di San Gallo ha denunciato l’uomo al Ministero pubblico per violenza e minaccia contro autorità e funzionari.