Ospedale di Samedan, in settembre si torna alle urne

Se in passato a preoccupare di più era la salute finanziaria dell'ospedale, il secondo per grandezza del Canton Grigioni, oggi sono invece le case anziani. Le due strutture - Du Lac a St. Moritz e Promulins a Samedan - fanno fatica a trovare personale, il che si ripercuote sulle entrate delle strutture. L'obiettivo secondo il businessplan è di aumentare l'occupazione dei letti dall'attuale 60% all'85% nei prossimi tre anni.

Consiglio sanitario critico

Durante la prima lettura del documento di 17 pagine diversi membri del Consiglio sanitario si sono espressi in modo critico. Dell'organo politico di Sanadura fanno parte un rappresentante per Comune e diversi provengono dal mondo della medicina. Per alcuni le descrizioni dei servizi sono troppo vaghe e vanno precisate nella seconda lettura, prevista il 5 agosto. È stata inoltre sottolineata l'importanza di portare un messaggio trasparente davanti alla popolazione.