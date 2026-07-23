Losanna, fatti esplodere due bancomat in una filiale UBS
Deflagrazione nella notte nella parte orientale della città, nessun ferito. Autori in fuga e bottino ignoto
LOSANNA - Due bancomat sono stati fatti esplodere nella notte a Losanna, in una filiale UBS situata nella parte orientale della città. La deflagrazione, segnalata alla polizia intorno alle 4.30, non ha provocato feriti.
Per ragioni di sicurezza l’immobile è stato evacuato a titolo preventivo. L’ammontare della refurtiva non è al momento noto e gli autori del colpo sono riusciti a fuggire, indica la polizia comunale in una nota.
L’episodio segue di pochi giorni un caso analogo avvenuto nel canton Vaud: una settimana fa a Ballaigues, vicino al confine con la Francia, era stata presa di mira una succursale della Banca cantonale vodese, con ingenti danni all’edificio ma senza feriti. Anche in quell’occasione i responsabili erano scappati con un bottino non quantificato.
Il fenomeno degli assalti ai bancomat è stato oggetto di un rapporto del Consiglio federale, pubblicato in giugno in risposta a un postulato. Nel 2025 in Svizzera sono stati registrati 24 attacchi, la metà rispetto all’anno precedente e il numero più basso dal 2019.
Secondo il documento, questi colpi sono generalmente compiuti da piccoli gruppi di due-quattro persone, ben organizzati, spesso residenti all’estero e inseriti in reti policriminali ramificate.