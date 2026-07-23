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Cravatte fuori moda: chiude l'ultima azienda produttrice svizzera

La chiusura della Bachmann Krawatten AG segna la fine di una tradizione tessile
Cravatte fuori moda: chiude l'ultima azienda produttrice svizzera
Bachmann Krawatten AG
Fonte Sda
di Redazione
Cravatte fuori moda: chiude l'ultima azienda produttrice svizzera
La chiusura della Bachmann Krawatten AG segna la fine di una tradizione tessile

ZURIGO - Le cravatte non sono più di moda. Lo ha constatato anche l’ultima azienda svizzera del settore: la Bachmann Krawatten AG di Zurigo, che dopo 70 anni cessa l’attività. Undici collaboratori perdono il posto di lavoro.

Un tempo la cravatta era spesso obbligatoria, sul lavoro, all’università o nelle occasioni festive. Da decenni, però, la sua importanza è in calo, ha dichiarato il direttore Peter Bachmann, confermando su richiesta una notizia pubblicata giovedì dal "Tages-Anzeiger".

La pandemia di coronavirus ha accelerato ulteriormente questa tendenza. Con il lavoro da casa, quasi nessuno si aspettava più che i dipendenti indossassero la cravatta. Dopo la pandemia si è registrata una temporanea ripresa dell’attività, ma recentemente il calo è ripreso in modo costante.

Allo stesso tempo, la concorrenza di fornitori asiatici a basso costo ha aumentato la pressione sui prezzi. Tra i clienti di Bachmann figuravano anche istituzioni come l’esercito, i corpi di polizia e aziende di trasporto.

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