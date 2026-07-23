Cravatte fuori moda: chiude l'ultima azienda produttrice svizzera
La chiusura della Bachmann Krawatten AG segna la fine di una tradizione tessile
La chiusura della Bachmann Krawatten AG segna la fine di una tradizione tessile
ZURIGO - Le cravatte non sono più di moda. Lo ha constatato anche l’ultima azienda svizzera del settore: la Bachmann Krawatten AG di Zurigo, che dopo 70 anni cessa l’attività. Undici collaboratori perdono il posto di lavoro.
Un tempo la cravatta era spesso obbligatoria, sul lavoro, all’università o nelle occasioni festive. Da decenni, però, la sua importanza è in calo, ha dichiarato il direttore Peter Bachmann, confermando su richiesta una notizia pubblicata giovedì dal "Tages-Anzeiger".
La pandemia di coronavirus ha accelerato ulteriormente questa tendenza. Con il lavoro da casa, quasi nessuno si aspettava più che i dipendenti indossassero la cravatta. Dopo la pandemia si è registrata una temporanea ripresa dell’attività, ma recentemente il calo è ripreso in modo costante.
Allo stesso tempo, la concorrenza di fornitori asiatici a basso costo ha aumentato la pressione sui prezzi. Tra i clienti di Bachmann figuravano anche istituzioni come l’esercito, i corpi di polizia e aziende di trasporto.