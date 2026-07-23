Crans-Montana: una delle ragazze ferite non è ancora autonoma

«I nostri fisioterapisti hanno ancora problemi a convincerla a insistere perché soffre un pochino nel movimento ed è ancora molto dipendente dai farmaci che gli tolgono il dolore e questo non ci permette di renderla autonoma al di fuori dell'ospedale», ha aggiunto.

In commissione al Comune di Milano sono state mostrate ai consiglieri le immagini delle gravi ustioni di alcuni dei ragazzi, delle mani, della schiena e della cute della testa. Per la prima volta con i ragazzi feriti a Crans sono stati usati, come ha spiegato il professore Preis, delle tecniche di cellule coltivate in vitro a Zurigo, con delle lamine fatte in laboratorio che hanno permesso di chiudere ad esempio gran parte del dorso di alcuni pazienti. «I ragazzi hanno sofferto e soffrono, così come le loro famiglie - ha rimarcato il medico -, c'è stata una grandissima gara di solidarietà per tutti loro».