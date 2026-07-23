Radar nascosto miete le sue vittime: 19 multe in due ore

A far discutere è stata anche la posizione del dispositivo. «Pensavo fosse una vecchia cassetta delle lettere», ha commentato un utente. Un altro ha ironizzato chiedendosi se gli agenti fossero nascosti nel cassonetto dei rifiuti accanto al dispositivo.

Interpellata da 20 Minuten, la Polizia cantonale sangallese ha confermato che durante il controllo sono stati sanzionati 19 conducenti. Ipotizzando una multa disciplinare di 40 franchi per ciascuna infrazione, l'operazione avrebbe fruttato complessivamente circa 760 franchi.