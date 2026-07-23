Radar nascosto miete le sue vittime: 19 multe in due ore
Esplode la polemica e la polizia replica alle critiche spiegando che il controllo è stato effettuato su richiesta della comunità.
Esplode la polemica e la polizia replica alle critiche spiegando che il controllo è stato effettuato su richiesta della comunità.
WIL - Un radar mobile posizionato lungo Wilenstrasse, a Wil (SG), ha acceso il dibattito sui social. Nascosto dietro un cespuglio e installato in una zona con limite di 30 km/h, il dispositivo ha rilevato 19 infrazioni in appena una o due ore di controlli.
Su Facebook le opinioni si sono divise. C'è chi ritiene il controllo «assolutamente necessario», sottolineando come molti automobilisti non rispettino i limiti di velocità, e chi invece parla apertamente di «caccia alle multe» e di un modo per fare cassa.
A far discutere è stata anche la posizione del dispositivo. «Pensavo fosse una vecchia cassetta delle lettere», ha commentato un utente. Un altro ha ironizzato chiedendosi se gli agenti fossero nascosti nel cassonetto dei rifiuti accanto al dispositivo.
Interpellata da 20 Minuten, la Polizia cantonale sangallese ha confermato che durante il controllo sono stati sanzionati 19 conducenti. Ipotizzando una multa disciplinare di 40 franchi per ciascuna infrazione, l'operazione avrebbe fruttato complessivamente circa 760 franchi.
La polizia respinge però le critiche e precisa che la scelta del luogo non è casuale. «I punti in cui vengono effettuati i controlli sono selezionati sulla base delle segnalazioni della popolazione o delle autorità», ha spiegato un portavoce. Anche il controllo sulla Wilenstrasse è stato organizzato in seguito a una richiesta in questo senso.
Il rilevatore è rimasto in funzione per circa una o due ore. Nonostante le 19 infrazioni registrate, la polizia sottolinea che la grande maggioranza degli automobilisti ha comunque rispettato il limite di 30 km/h previsto in quel tratto di strada.