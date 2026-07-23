Da Livigno a S-chanf in dieci minuti in treno: in futuro potrebbe diventare realtà

«L'idea di questo collegamento è maturata nell'arco di vent'anni. Nel corso di questo lasso di tempo sono state maturate le relazioni istituzionali e gli accordi tra Italia e Svizzera, condizione indispensabile per la piena condivisione tra i territori coinvolti. Da questo percorso si è giunti alla definizione del Quadro Esigenziale, un primo passo concreto verso la realizzazione dell'opera», ha dichiarato il presidente della Provincia di Sondrio, Davide Menegola, a Keystone-ATS.

Il passaggio successivo sarà lo studio di prefattibilità tecnico-economica, che consentirà di definire le responsabilità di ciascuna parte e le risorse necessarie. «Il percorso richiede rigore e gradualità: dalla condivisione dell'idea al Quadro Esigenziale, dallo studio di prefattibilità alla definizione degli oneri e delle competenze tra i soggetti coinvolti», ha continuato Menegola. Al momento non è ancora stato definito un calendario per i lavori e i costi.