«Nuovi dazi USA ingiustificati»
Economiesuisse invita a intensificare i negoziati per evitare ulteriori misure restrittive dagli Stati Uniti.
BERNA - I nuovi dazi doganali statunitensi fissati al 12,5% per le merci svizzere sono incomprensibili e ingiustificati, secondo economiesuisse, che rappresenta decine di migliaia di imprese, tra cui le più grandi multinazionali. L'organizzazione respinge l'accusa di non combattere a sufficienza il lavoro forzato.
Questa decisione "pesa sulle imprese svizzere" attive sul mercato statunitense e "crea svantaggi competitivi rispetto a paesi colpiti da aliquote più basse", tra cui quelli dell'Unione europea e il Regno Unito, scrive economiesuisse in un comunicato diffuso nella notte.
L'organizzazione respinge inoltre "con fermezza l'accusa secondo cui la Svizzera non fa abbastanza per impedire l'importazione di prodotti realizzati con lavoro forzato". Sottolinea che il lavoro forzato è vietato nella Confederazione dalla Costituzione, dal diritto civile e dal diritto penale.
Economiesuisse sottolinea poi che queste nuove sovrattasse non contribuiscono a dissipare le incertezze. Sono in corso diverse altre indagini statunitensi, in particolare riguardo a una possibile sovraccapacità industriale. L'organizzazione invita a proseguire i negoziati tra Berna e Washington, affinché tali indagini non sfocino nell'imposizione di dazi doganali supplementari.