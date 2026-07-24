Incidente mortale con un veicolo da cantiere

Un uomo si trovava alla guida di un mezzo da cantiere dotato di sedile integrato quando, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo del veicolo mentre stava manovrando tra il margine del bosco e un pendio ripido. Il mezzo e il conducente sono così precipitati lungo il versante boschivo per circa 30 metri, fermandosi infine al di sotto di un sentiero escursionistico dopo essere stati arrestati da diversi alberi.