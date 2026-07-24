Incidente mortale con un veicolo da cantiere
Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause della tragedia, che ha visto l’intervento di numerose squadre di soccorso.
TROISTORRENTS - Mercoledì 22 luglio, nel tardo pomeriggio, a Troistorrents, in Vallese, si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo da cantiere e che è costato la vita a una persona.
Un uomo si trovava alla guida di un mezzo da cantiere dotato di sedile integrato quando, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo del veicolo mentre stava manovrando tra il margine del bosco e un pendio ripido. Il mezzo e il conducente sono così precipitati lungo il versante boschivo per circa 30 metri, fermandosi infine al di sotto di un sentiero escursionistico dopo essere stati arrestati da diversi alberi.
Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, le squadre giunte sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
La vittima è un cittadino svizzero di 61 anni.
La polizia cantonale è stata affiancata da diversi partner, tra cui i soccorritori dell’OCVS 144, un elicottero di Air-Glaciers con equipaggio e medico a bordo, oltre ai vigili del fuoco del CSI Dents du Midi e di Monthey.
Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell’incidente.
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