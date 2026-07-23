Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie

AARAU - Emergono nuovi dettagli sul caso Frei. La SRF ha avuto accesso all'atto d'accusa e ha rivelato che la terza vittima dell'ex granconsigliere argoviese dell'UDC sarebbe la sua ex moglie. La donna sarebbe stata narcotizzata, abusata sessualmente e filmata circa 140 volte sull'arco di 13 anni.