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Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie

Le indagini svelano nuovi dettagli sulle modalità e sulla gravità dei presunti abusi contestati a Patrick Frei.
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di 20min.ch | Jonas Bucher
Narcotizzata e abusata 140 volte: la terza vittima dell'ex deputato UDC è l'ex moglie
Le indagini svelano nuovi dettagli sulle modalità e sulla gravità dei presunti abusi contestati a Patrick Frei.

AARAU - Emergono nuovi dettagli sul caso Frei. La SRF ha avuto accesso all'atto d'accusa e ha rivelato che la terza vittima dell'ex granconsigliere argoviese dell'UDC sarebbe la sua ex moglie. La donna sarebbe stata narcotizzata, abusata sessualmente e filmata circa 140 volte sull'arco di 13 anni.

La donna soffrirebbe ancora oggi di un disturbo da stress post-traumatico e non sarebbe più in grado di svolgere la sua professione.

Durante l'indagine è inoltre emerso che Frei avrebbe ordinato online grandi quantità di sedativi o sonniferi, in più occasioni e presumibilmente dalla Cambogia.

Dopo l'ex moglie, il politico si sarebbe quindi concentrato su Paula, la figliastra 15enne, e Iwona, l'allora compagna. La pubblica accusa ha stabilito che la minorenne avrebbe subito almeno 44 abusi su un periodo di appena un anno.

Centinaia di foto e video sequestrati dalla Procura documenterebbero i presunti abusi, con il 57enne presente in molte immagini. L'analisi dell'ingente quantità di materiale ha rallentato in modo significativo il procedimento.

Le vittime ricorderebbero solo frammenti degli episodi a causa della somministrazione di sostanze stupefacenti e non sarebbero in grado di ricostruire con precisione i fatti. L'accusa si basa quindi in larga parte sulle registrazioni raccolte dagli inquirenti. Il caso è ora all'esame del Tribunale distrettuale di Baden, ma non è ancora stata fissata una data per il processo.

Frei, intanto, si trova in carcere già da tre anni e respinge gran parte delle accuse. In caso di condanna rischia una pena detentiva a vita, considerato che è prospettata anche l'accusa di tentato omicidio.

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