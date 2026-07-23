«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

ROMA - Il principale negoziatore iraniano e presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha deriso la strategia militare statunitense volta a indebolire la capacità di Teheran di controllare lo stretto di Hormuz: «Volevano punire l'Iran. Invece si sono puniti da soli con prezzi del petrolio a tre cifre. Strategia 10/10», ha detto Ghalibaf su X.