Fedorov rimosso: a Kiev si protesta da otto giorni

KIEV - A Kiev ottava giornata di proteste contro la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere dall'incarico il ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, che aveva avuto contrasti con il comandante in capo delle Forze armate, Oleksandr Syrskyi (poi anche lui destituito). A riportarlo sono media come Ukrainska Pravda e Suspilne.