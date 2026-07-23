Fedorov rimosso: a Kiev si protesta da otto giorni
La decisione di Zelensky continua a infiammare il dibattito politico e la società civile ucraina.
La decisione di Zelensky continua a infiammare il dibattito politico e la società civile ucraina.
KIEV - A Kiev ottava giornata di proteste contro la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere dall'incarico il ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, che aveva avuto contrasti con il comandante in capo delle Forze armate, Oleksandr Syrskyi (poi anche lui destituito). A riportarlo sono media come Ukrainska Pravda e Suspilne.
Stando a queste fonti, manifestazioni pro-Fedorov si sono tenute anche altre città ucraine. A Kiev sono scese in piazza alcune centinaia di persone, che hanno anche intonato cori a favore della sostituzione del nuovo ministro per gli Affari dei veterani, Vitalii Kim.
Al posto di Fedorov, che gode di ampia popolarità tra gli ucraini, è stato nominato ad interim Yevheniy Khmara, mentre Syrskyi è stato sostituito da Mykhailo Drapatyi.