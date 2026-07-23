Casa Bianca: «Dazi su al 12,5%»

Le indagini avrebbero stabilito, a seconda del partner commerciale, un’aliquota del 10 o del 12,5 percento come «appropriata», si legge nella comunicazione. L’Unione Europea è citata, insieme a Taiwan, Giappone e Svizzera, tra i partner per i quali sono previsti entrambi i livelli tariffari su determinate importazioni negli Stati Uniti. Sono previste anche alcune eccezioni.

Una scadenza imminente

Venerdì scade il termine legale per i precedenti dazi globali. Dopo la sconfitta davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, Trump aveva introdotto rapidamente, a febbraio, nuovi dazi globali del 10 percento. La base giuridica è il paragrafo 122 della legge sul commercio del 1974, che consente l’applicazione di tariffe fino a un massimo del 15 percento per un periodo non superiore a 150 giorni. Successivamente, sarebbe necessario il via libera del Congresso, considerato improbabile alla luce dell’elevata inflazione.