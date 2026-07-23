Xi in visita da Trump il 24 settembre
L'incontro punta a rafforzare il confronto globale sull'IA e a esplorare nuove opportunità di collaborazione bilaterale.
L'incontro punta a rafforzare il confronto globale sull'IA e a esplorare nuove opportunità di collaborazione bilaterale.
WASHINGTON - Il presidente cinese Xi Jinping «verrà in visita il 24 settembre e con lui parlerò di intelligenza artificiale». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando al quartier generale dell'Epa di Washington, in un evento dedicato al lancio di nuove iniziative per il taglio dei costi per l'energia e per al servizio dell'IA.
«Gli Stati Uniti stanno guidando la sfida con la Cina e con altri Paesi sull'IA», ha aggiunto il tycoon.
«Il presidente Xi verrà il 24 settembre: abbiamo parlato di intelligenza artificiale quando ero a Pechino e ne parleremo ancora», ha affermato Trump, presentando l'argomento come uno dei principali nell'agenda dei colloqui. Nell'IA, ha aggiunto, «gli Stati Uniti non saranno secondi a nessuno».
La visita di Xi segue l'incontro tra i due leader avvenuto durante il viaggio di maggio del tycoon in Cina, per la prima volta dal 2017: in quell'occasione, a Pechino, Trump invitò il leader comunista alla Casa Bianca.
Mercoledì, a margine della ministeriale dell'Asean nelle Filippine, il segretario di Stato americano Marco Rubio e la sua controparte cinese Wang Yi hanno discusso sia della missione negli Usa di Xi sia della necessità di individuare aree di cooperazione per preparare il terreno a una «visita molto positiva».