Xi in visita da Trump il 24 settembre

«Il presidente Xi verrà il 24 settembre: abbiamo parlato di intelligenza artificiale quando ero a Pechino e ne parleremo ancora», ha affermato Trump, presentando l'argomento come uno dei principali nell'agenda dei colloqui. Nell'IA, ha aggiunto, «gli Stati Uniti non saranno secondi a nessuno».

La visita di Xi segue l'incontro tra i due leader avvenuto durante il viaggio di maggio del tycoon in Cina, per la prima volta dal 2017: in quell'occasione, a Pechino, Trump invitò il leader comunista alla Casa Bianca.