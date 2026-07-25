Difficoltà nel tesserare nuovi giocatori a Bellinzona

Il 7 luglio abbiamo completato e trasmesso alla FIFA e alla FIFA Clearing House tutta la documentazione richiesta per sbloccare la procedura. Attualmente siamo in attesa dell’approvazione da parte degli uffici competenti. Purtroppo, non è possibile stabilire quale sia la tempistica necessaria per la conclusione dell’iter e per il fatto lo sblocco del transfer ban. Io, come tutti voi, sono contrariato ed impaziente di risolvere la questione. Posso però assicurare che la società sta seguendo quotidianamente la pratica e mantenendo un costante dialogo costruttivo con gli organi competenti affinché la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile.