Difficoltà nel tesserare nuovi giocatori a Bellinzona
Il club ha dovuto integrare alcuni giovani del settore giovanile per evitare di dover saltare la prima gara di Promotion League. Renato Sergi: «Vogliamo risolvere la questione»
BELLINZONA - L'ACB ha annunciato che sta incontrando diversi ostacoli nel tesserare nuovi giocatori, in base ad alcuni paletti messi dalla Fifa ai granata, presumibilmente dopo quanto accaduto con la vecchia gestione. Lo ha annunciato il numero 1 del club Renato Sergi con uno scritto inviato alle redazioni. «Sono contrariato e impaziente di risolvere la questione».
Nel frattempo, per evitare di dover rinunciare alla prima gara di Promotion League, l'ACB ha dovuto integrare in squadra alcuni 15enni del settore giovanile. In attesa che, si spera, la situazione si sblocchi.
Di seguito le parole di Renato Sergi
«Desidero informarvi con la massima trasparenza sulla difficoltà che sta vivendo il club in merito all’impossibilità di tesserare nuovi giocatori. Non vorrei entrare troppo nei dettagli, ma le numerose domande che quotidianamente ricevo da tutti voi, mi spinge a condividere con trasparenza la situazione: il club è soggetto a un transfer ban imposto dalla FIFA. Tale provvedimento verrà revocato solo dopo che la FIFA approverà l’onboarding alla Clearing House che, il sottoscritto, ha terminato oltre 20 giorni fa sul portale FIFA; ricordo che questa procedura amministrativa è obbligatoria per tutti i club.
Il 7 luglio abbiamo completato e trasmesso alla FIFA e alla FIFA Clearing House tutta la documentazione richiesta per sbloccare la procedura. Attualmente siamo in attesa dell’approvazione da parte degli uffici competenti. Purtroppo, non è possibile stabilire quale sia la tempistica necessaria per la conclusione dell’iter e per il fatto lo sblocco del transfer ban. Io, come tutti voi, sono contrariato ed impaziente di risolvere la questione. Posso però assicurare che la società sta seguendo quotidianamente la pratica e mantenendo un costante dialogo costruttivo con gli organi competenti affinché la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile.
Ad oggi per evitare di dover rinunciare alla prima gara ufficiale della stagione, siamo stati costretti ad integrare nella limitata rosa della prima squadra, alcuni ragazzi del nostro settore giovanile, tutti quindicenni, che desidero ringraziare pubblicamente per la disponibilità, l’entusiasmo e l’attaccamento dimostrati verso questi colori. Il nostro impegno è quello di avere un dialogo sempre costruttivo e trasparente vuoi con le istanze ufficiali, vuoi con i tifosi, i nostri partner, ogni persona coinvolta per il bene dell’AC Bellinzona.
Il mio auspicio è che la FIFA possa concludere a breve la procedura di verifica e rilasciare il nulla osta necessario, consentendoci di tesserare i giocatori che da circa un mese si stanno allenando con grande professionalità e dedizione allo Stadio Comunale di Bellinzona in attesa di poter indossare ufficialmente la maglia granata.Ringrazio sinceramente tutti i tifosi, gli sponsor, i volontari e i partner per la fiducia e la pazienza che stanno dimostrando in questo momento delicato. La nuova proprietà continuerà a lavorare con il massimo impegno, serietà e trasparenza per restituire all’AC Bellinzona la stabilità e l’ambizione che questa società e questa città meritano.Forza Bellinzona. Vi aspettiamo a sostenere i nostri colori il primo di agosto in casa, al Comunale».