"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica

LOCARNO - I fuochi d’artificio di "Luci e ombre" sono stati rinviati a domenica 26 luglio alle 22.30. Lo comunica l’Ente per le iniziative del Locarnese, precisando che la serata di sabato 25 luglio prosegue regolarmente come da programma: sul lungolago di Locarno-Muralto, dalle 16, animazione, musica e gastronomia per un lungo weekend di festa.