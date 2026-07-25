LOCARNO
"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica
La serata di sabato 25 luglio, per il resto, prosegue regolarmente come da programma.
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"Luci e ombre", lo spettacolo pirotecnico slitta a domenica
La serata di sabato 25 luglio, per il resto, prosegue regolarmente come da programma.
LOCARNO - I fuochi d’artificio di "Luci e ombre" sono stati rinviati a domenica 26 luglio alle 22.30. Lo comunica l’Ente per le iniziative del Locarnese, precisando che la serata di sabato 25 luglio prosegue regolarmente come da programma: sul lungolago di Locarno-Muralto, dalle 16, animazione, musica e gastronomia per un lungo weekend di festa.
Domenica 26 luglio, sempre a partire dalle 16, la manifestazione continua con offerte gastronomiche, musica e animazioni per tutte le età fino a tarda notte, includendo lo spettacolo pirotecnico posticipato.
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