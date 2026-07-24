Il franco sta per tornare super?

Le cause dell’indebolimento

Alla base della recente debolezza del franco c’è soprattutto la divergenza tra le politiche monetarie. La Banca nazionale svizzera ha mantenuto i tassi allo 0%, con un’inflazione allo 0,5% a giugno, riducendo l’attrattività della valuta. Al contrario, la Bce ha portato i tassi al 2,25% e potrebbe ulteriormente aumentarli, mentre la Federal Reserve, con tassi tra il 3,5% e il 3,75%, mantiene un orientamento restrittivo e non esclude nuovi rialzi.

Un anno volatile per il cambio

Nel 2026 il cambio euro/franco ha registrato forti oscillazioni. Nella prima fase il franco si è rafforzato fino a 0,8997, spinto dalle tensioni globali. Tra marzo e aprile l’euro ha recuperato fino a 0,9254, sostenuto dalle aspettative di rialzo dei tassi Bce legate all’aumento dei prezzi energetici. Il “Liberation Day” del 2 aprile ha poi innescato una nuova inversione, riportando gli investitori verso i beni rifugio. Infine, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran ha ridotto temporaneamente il rischio geopolitico, favorendo un indebolimento del franco sopra quota 0,93.