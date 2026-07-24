Caso Zali, la Lega convoca i vertici
L'incontro a cui presenzierà anche il consigliere di Stato (attualmente all'estero), è stato fissato per il 28 luglio
L'incontro a cui presenzierà anche il consigliere di Stato (attualmente all'estero), è stato fissato per il 28 luglio
LUGANO - La Lega dei Ticinesi rompe il silenzio sulla vicenda che coinvolge il consigliere di Stato Claudio Zali e convoca una riunione dei vertici del movimento. L'appuntamento è fissato per martedì 28 luglio.
Con una nota diffusa oggi, il partito ha comunicato che il coordinatore Daniele Piccaluga ha convocato un incontro con i due rappresentanti leghisti in Consiglio di Stato e con il Coordinamento del Movimento. Alla riunione parteciperà anche Claudio Zali che, nel frattempo, sarà rientrato dall'estero.
L'incontro, si legge nella nota, servirà «a fare il punto sulle questioni emerse negli ultimi giorni, confrontarsi collegialmente e valutare con attenzione il quadro complessivo».
Fino ad allora, conclude il movimento, «la Lega dei Ticinesi non rilascerà ulteriori dichiarazioni sulla vicenda».