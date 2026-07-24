Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese

«L'unica "nuvola" visibile nei nostri cieli in questo momento è in realtà il fumo dell'incendio, che con il ruotare del vento a sudovest si fa ora sentire anche a livello olfattivo», spiegano da MeteoSvizzera. Come segnalatoci da un lettore, la webcam attiva a Cardada-Cimetta permette di vedere l'entità della coltre di fumo che sovrasta l'area interessata dalle fiamme, tra il Monte Limidario e la cresta del Gridone, con un fronte di circa 500 metri.

Il rogo è divampato martedì e ha interessato circa 15 ettari di prati. Nessun centro abitato è direttamente coinvolto ma l'incendio, come si può vedere chiaramente, continua a generare molto fumo. I lanci d'acqua con i Canadair sono proseguiti anche nelle scorse ore.