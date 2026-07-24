Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

Attacco anche al Consiglio di Stato

Critiche anche al Consiglio di Stato, accusato di comportarsi «come un vero e proprio Governo del Mulino Bianco», che «finge che tutto vada bene» e reagisce solo «quando è costretto e con il minimo indispensabile». La decisione di togliere a Zali la competenza sulla Magistratura e sulla Polizia viene definita «un primo passo», ma insufficiente a risolvere «la questione di fondo», ovvero se il presidente del Governo sia ancora in grado di svolgere il proprio mandato.