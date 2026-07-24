Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

La sezione democentrista ticinese considera inoltre inaccettabile l'atteggiamento del Consiglio di Stato, «che ancora una volta si comporta come un vero e proprio Governo del Mulino Bianco»
Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
TIPRESS
Fonte UDC Ticino
elaborata da Redazione
Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
La sezione democentrista ticinese considera inoltre inaccettabile l'atteggiamento del Consiglio di Stato, «che ancora una volta si comporta come un vero e proprio Governo del Mulino Bianco»

LUGANO - Erano gli unici a non aver ancora parlato, ma ora l'hanno fatto. L’Unione democratica di centro (UDC) Ticino rompe il silenzio sullo scandalo che coinvolge il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali. Dopo aver evitato prese di posizione pubbliche nelle scorse ore «per rispetto delle istituzioni e degli accertamenti in corso» e per non essere accusata di speculazione elettorale, il partito ritiene che «tacere non è più possibile».

Un problema di responsabilità e integrità morale
Pur ribadendo la presunzione d’innocenza sul piano giudiziario, l’UDC parla di «gravissimo problema di responsabilità politica, credibilità istituzionale e integrità morale». Il partito sottolinea di aver criticato «da anni» l’azione politica di Zali, il suo modo di interpretare il ruolo di consigliere di Stato e i toni utilizzati nei confronti dell’UDC e del suo gruppo parlamentare in Gran Consiglio.

«A differenza dei partiti che fino a ieri lo sostenevano a spada tratta, tollerando un modo di agire indegno della carica, e che oggi si dichiarano indignati, l’UDC ha da tempo espresso un giudizio chiaro sulla sua inadeguatezza politica», si legge nel comunicato.

Il ruolo di Zali nella scissione con la Lega
L’UDC ricorda inoltre come Zali si sia dimostrato «la principale pietra d’inciampo» nella collaborazione tra UDC e Lega dei Ticinesi, citando una sua dichiarazione televisiva in cui affermava di sentirsi «più vicino ai Verdi che all’UDC». Una posizione che, secondo i democentristi, confermerebbe come non abbia mai portato in Governo «una politica di destra: certamente non quella dell’UDC e, ci permettiamo di affermare, nemmeno una politica autenticamente leghista».

Alla luce dei fatti emersi, per l’UDC «la sua permanenza in Governo non è più sostenibile». Da qui la richiesta: «A Claudio Zali non resta che rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio di Stato, per permettergli di riacquisire la credibilità che merita».

Attacco anche al Consiglio di Stato
Critiche anche al Consiglio di Stato, accusato di comportarsi «come un vero e proprio Governo del Mulino Bianco», che «finge che tutto vada bene» e reagisce solo «quando è costretto e con il minimo indispensabile». La decisione di togliere a Zali la competenza sulla Magistratura e sulla Polizia viene definita «un primo passo», ma insufficiente a risolvere «la questione di fondo», ovvero se il presidente del Governo sia ancora in grado di svolgere il proprio mandato.

Secondo l’UDC, la vicenda conferma «l’immagine di un Governo sempre più assorbito dalle crisi, privo di visione e coraggio». Il partito richiama infine il caso dell’«arrocchino», approvato un anno fa e poi «definitivamente cestinato», definendolo «l’ennesimo pasticcio avallato da un consesso incapace di dire di no quando sarebbe stato necessario farlo».

«Le istituzioni vengono prima delle persone», conclude l’UDC. «Il Ticino merita un Governo credibile, responsabile e capace di affrontare i problemi concreti dei cittadini».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
claudio zaliconsiglio dì statoticinoudc
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
2 gior
3
55

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
1 gior
75

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
1 gior
13

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
3 gior
34
171

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
2 gior
36
100

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
48

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
1 gior
38
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
1 gior
18
133

La canicola prepara la quarta replica?

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
244

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
3 gior
38
115

«A quando la prossima disgrazia?»

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
22 ore
69
184

Zali rinuncia. Temporaneamente

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
21 ore

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
9 ore
19
100

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
2 gior
126
268

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
2 gior
4

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
1 gior
124
193

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
119

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
9 ore
27
59

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
23 ore
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior
14
33

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
1 gior
81
148

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
1 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
2 gior
62

Sfoghi in coda

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
2 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
5
64

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
17 ore
1
11

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
19 ore
76
216

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
23

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
2 gior

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
2 gior
53
96

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
2
46

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
8 ore
6
15

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani
LIVE
LIVE
LUGANO
2 gior
34
44

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
1 gior
8
88

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
3 gior
27

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
17 ore
4
57

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
2 gior
52
201

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
2 gior

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
2 gior
10
60

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
7
42

Lindsey Vonn, il calvario continua: «La mia caviglia è ancora rotta»

Anziano si incastra con l'auto tra due case
LIVE
GRIGIONI
2 gior
13
36

Anziano si incastra con l'auto tra due case

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
1 gior
2
19

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
2 gior
15
30

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
8 ore
4
26

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni
LIVE
CANTONE / ITALIA
2 gior
18

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni

Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
54

Bellinzona accende i riflettori, scatta l’allarme su possibili accordi tra distributori

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
1 gior
7
28

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

La guida incerta lo tradisce
LIVE
CONFINE
1 gior
4
29

La guida incerta lo tradisce

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
4 ore

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

ULTIME NOTIZIE TICINO
Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese
LIVE
CANTONE
25 min

Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese

Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2
LIVE
CANTONE / URI
1 ora
4

Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
2 ore
30
83

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

Chiusura notturna dell’uscita A2 di Melide/Bissone
LIVE
MELIDE
2 ore
2

Chiusura notturna dell’uscita A2 di Melide/Bissone

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
3 ore
12
52

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

Giovani, lavoro e assistenza sociale: prospettive e strumenti
LIVE
LOCARNO
4 ore
7
10

Giovani, lavoro e assistenza sociale: prospettive e strumenti

280 firme per una Lingera più inclusiva
LIVE
ROVEREDO (GR)
4 ore
2
14

280 firme per una Lingera più inclusiva

Aperte le iscrizioni alla nona edizione della Gara di Pedalò
LIVE
LUGANO
5 ore
5

Aperte le iscrizioni alla nona edizione della Gara di Pedalò

Un aiuto a un settore in difficoltà
LIVE
CANTONE
5 ore
9

Un aiuto a un settore in difficoltà

Il sogno di Nashville è diventato realtà
LIVE
CANTONE
6 ore
2
5

Il sogno di Nashville è diventato realtà