Giovani, lavoro e assistenza sociale: prospettive e strumenti

Nel 2025 le nuove domande accolte sono cresciute rispetto agli anni precedenti, mentre le uscite dal sistema restano inferiori agli ingressi. Una quota significativa dei beneficiari è composta da minorenni e under 25 e oltre un terzo percepisce aiuti da più di cinque anni, segno di difficoltà nel raggiungere un’autonomia stabile.

I firmatari chiedono se le misure attuali siano sufficienti o se vi sia margine per iniziative comunali complementari. Tra le ipotesi, il rafforzamento della collaborazione tra Ufficio sociale e Ufficio del promovimento economico e l’analisi di esperienze come quella del Comune di Tresa, orientata all’inserimento professionale.