Aperte le iscrizioni alla nona edizione della Gara di Pedalò

La nuova collocazione offrirà infatti maggiori possibilità di accogliere gli spettatori e renderà la partenza uno dei momenti centrali della manifestazione. Anche le condizioni del percorso potrebbero beneficiare di una zona maggiormente riparata dal vento, ma per i partecipanti non ci saranno comunque scuse: a fare la differenza saranno soprattutto le gambe, l’intesa dell’equipaggio e la voglia di arrivare davanti agli amici.

La Gara di Pedalò è nata con uno spirito semplice e popolare: trasformare una giornata sul lago in una vera competizione, aperta a chi vuole mettersi alla prova senza necessariamente prendersi troppo sul serio.