Aperte le iscrizioni alla nona edizione della Gara di Pedalò
Nel 2026 la manifestazione partirà da Rivetta Tell: una nuova location pensata per avvicinare il pubblico alla competizione e rendere la sfida ancora più spettacolare.
Nel 2026 la manifestazione partirà da Rivetta Tell: una nuova location pensata per avvicinare il pubblico alla competizione e rendere la sfida ancora più spettacolare.
LUGANO - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla nona edizione della Gara di Pedalò, l’ormai tradizionale appuntamento che porta sul lago equipaggi pronti a sfidarsi tra velocità, fatica, divertimento e inevitabili rivalità tra amici.
La principale novità dell’edizione 2026 sarà la nuova zona di partenza, prevista presso Rivetta Tell. Una scelta che permetterà al pubblico di seguire più da vicino la competizione, sostenere gli equipaggi e contribuire a creare un’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente.
La nuova collocazione offrirà infatti maggiori possibilità di accogliere gli spettatori e renderà la partenza uno dei momenti centrali della manifestazione. Anche le condizioni del percorso potrebbero beneficiare di una zona maggiormente riparata dal vento, ma per i partecipanti non ci saranno comunque scuse: a fare la differenza saranno soprattutto le gambe, l’intesa dell’equipaggio e la voglia di arrivare davanti agli amici.
La Gara di Pedalò è nata con uno spirito semplice e popolare: trasformare una giornata sul lago in una vera competizione, aperta a chi vuole mettersi alla prova senza necessariamente prendersi troppo sul serio.
Nel corso delle edizioni, la manifestazione è diventata un appuntamento capace di riunire partecipanti, amici, famiglie e curiosi, tra sfide combattute, tifo dalla riva e momenti di convivialità.
Gli equipaggi interessati possono iscriversi attraverso il sito ufficiale: www.garadipedalo.ch