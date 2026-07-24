280 firme per una Lingera più inclusiva

«Durante il Carnevale di Roveredo, gli spazi pubblici dovrebbero essere accessibili a tutti gli interessati, in condizioni eque e non discriminatorie», si legge nel testo dell'iniziativa. «Sempre più persone, in contesti diversi e di età diverse, hanno iniziato a esprimere dubbi, perplessità e anche una certa delusione su come viene vissuta la festa», prosegue.