Un aiuto a un settore in difficoltà

È proprio in questo contesto che si muove la Sezione dell’agricoltura, come afferma il suo Capo Sezione Daniele Fumagalli: «Il nostro compito è quello di restare accanto agli agricoltori, sia nel momento in cui si verifica una calamità naturale grazie a misure urgenti, sia attraverso la consulenza e la concessione di contributi per effettuare gli investimenti nelle migliorie strutturali. Ciò permette alle aziende agricole di affrontare il futuro con prontezza e di continuare a contribuire alla sicurezza alimentare grazie a una produzione agroalimentare di qualità».

Anche per il settore agricolo l'alluvione che nel giugno del 2024 ha colpito la Vallemaggia è stato uno degli eventi più gravi degli ultimi decenni. Ventiquattro aziende agricole hanno subito danni, tre delle quali sono state distrutte. Da subito la Sezione dell'agricoltura ha garantito una presenza costante sul territorio, accompagnando gli agricoltori nella gestione dell'emergenza e fungendo da punto di riferimento per le procedure amministrative, per la valutazione dei danni e per il coordinamento con gli altri servizi cantonali e le autorità coinvolte.