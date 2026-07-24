A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
Apre ufficialmente questo venerdì il nuovo Parco calistenico della Città, accessibile a tutti e 24 ore su 24. Ecco come funzionerà.
Apre ufficialmente questo venerdì il nuovo Parco calistenico della Città, accessibile a tutti e 24 ore su 24. Ecco come funzionerà.
BELLINZONA - C'è un uovo spazio per allenarsi all’aperto a Bellinzona: nel comparto Stadio apre il Parco calistenico, un’area dedicata al movimento e accessibile a tutti.
La struttura occupa l’area dell’ex centrale di pompaggio dell’Azienda multiservizi, oggi trasformata in centrale di teleriscaldamento, tra il parcheggio ex Stallone e il campo sintetico, restituita alla cittadinanza.
L’iniziativa rientra nel progetto Belli+, la piattaforma comunale che promuove sport e benessere. Il parco ha l'ambizione di essere «una vera e propria palestra a cielo aperto, con sbarre a diverse altezze, parallele e postazioni pensate per il calisthenics: una disciplina basata su esercizi a corpo libero che sviluppano forza, equilibrio, resistenza e coordinazione senza l’uso di macchinari complessi».
Completamente aperto e senza recinzioni, è raggiungibile tramite una passerella in legno ed è accessibile 24 ore su 24. Le attrezzature, selezionate anche con il contributo di giovani sportivi attivi a livello agonistico, sono utilizzabili da adolescenti dai 14 anni, adulti e persone con disabilità idonee, oppure da utenti con altezza superiore a 140 centimetri.
L’area dello stadio, tra le Scuole Nord, la palestra della Società federale di ginnastica, il campo sintetico e lo Stadio comunale, è da tempo al centro dell’attenzione di Bellinzona Sport, che punta «a valorizzare ulteriormente gli spazi ancora disponibili».
Ma il progetto non si ferma qui: la Città di Bellinzona prevede di «arricchire il parco con nuovi elementi, tra cui una fontana, panchine e interventi dedicati al verde urbano, con spazi pensati per favorire la biodiversità».