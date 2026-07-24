A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto

L’iniziativa rientra nel progetto Belli+, la piattaforma comunale che promuove sport e benessere. Il parco ha l'ambizione di essere «una vera e propria palestra a cielo aperto, con sbarre a diverse altezze, parallele e postazioni pensate per il calisthenics: una disciplina basata su esercizi a corpo libero che sviluppano forza, equilibrio, resistenza e coordinazione senza l’uso di macchinari complessi».

Completamente aperto e senza recinzioni, è raggiungibile tramite una passerella in legno ed è accessibile 24 ore su 24. Le attrezzature, selezionate anche con il contributo di giovani sportivi attivi a livello agonistico, sono utilizzabili da adolescenti dai 14 anni, adulti e persone con disabilità idonee, oppure da utenti con altezza superiore a 140 centimetri.