Il sogno di Nashville è diventato realtà
Obiettivo raggiunto: i Make Plain potranno volare negli Stati Uniti
Obiettivo raggiunto: i Make Plain potranno volare negli Stati Uniti
LUGANO - Obiettivo raggiunto per i Make Plain. Il crowdfunding lanciato lo scorso 9 giugno dal duo ticinese - finalizzato al finanziamento di un viaggio a novembre tra Nashville e New York, con l’obiettivo di sviluppare nuovo materiale musicale - ha raggiunto l'obiettivo.
La campagna fondi, aperta su Wemakeit e che si conclude alle 10 di oggi, venerdì 24 luglio, ha totalizzato il 104% dell'obiettivo prefissato, ovvero 41'770 franchi. «Hey amici! Ce l'abbiamo fatta!» è l'esultanza affidata ai social degli artisti, Luca Imperiali e Andrea Zinzi. «Grazie a tutti! Non ci possiamo credere! Siamo super felici!».
«A volte, per scrivere una canzone, bisogna allontanarsi da casa. Questo progetto nasce dal bisogno di partire», hanno spiegato i Make Plain in occasione del lancio dell'iniziativa. «Il crowdfunding è anche un modo per condividere una scelta e concentrarci su ciò che conta: scrivere e lavorare a fondo sulle canzoni». A Nashville intendono lavorare a nuove canzoni e confrontarsi con professionisti della scena folk, country e blues. A New York presenteranno invece il proprio progetto a Mario Tirado della Creative Artists Agency (CAA), con cui sono già in contatto.
Sono stati ben 196 i sostenitori che hanno aiutato i Make Plain a realizzare il sogno a stelle e strisce, prendendo parte al crowdfunding e scegliendo tra le varie ricompense proposte da Luca Imperiali e Andrea Zinzi. La più gettonata? L'accoppiata live e backstage, a 100 franchi, che è stata scelta da 34 persone. Molto bene anche le copie firmate di CD e vinile. Ma c'è stato anche chi ha speso 2000 e 3000 franchi per un concerto dal vivo nel salotto di casa propria, rispettivamente di mezz'ora e di un'ora.