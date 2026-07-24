Il sogno di Nashville è diventato realtà

«A volte, per scrivere una canzone, bisogna allontanarsi da casa. Questo progetto nasce dal bisogno di partire», hanno spiegato i Make Plain in occasione del lancio dell'iniziativa. «Il crowdfunding è anche un modo per condividere una scelta e concentrarci su ciò che conta: scrivere e lavorare a fondo sulle canzoni». A Nashville intendono lavorare a nuove canzoni e confrontarsi con professionisti della scena folk, country e blues. A New York presenteranno invece il proprio progetto a Mario Tirado della Creative Artists Agency (CAA), con cui sono già in contatto.

Sono stati ben 196 i sostenitori che hanno aiutato i Make Plain a realizzare il sogno a stelle e strisce, prendendo parte al crowdfunding e scegliendo tra le varie ricompense proposte da Luca Imperiali e Andrea Zinzi. La più gettonata? L'accoppiata live e backstage, a 100 franchi, che è stata scelta da 34 persone. Molto bene anche le copie firmate di CD e vinile. Ma c'è stato anche chi ha speso 2000 e 3000 franchi per un concerto dal vivo nel salotto di casa propria, rispettivamente di mezz'ora e di un'ora.