Stare a casa, questo weekend, non è un'opzione
Grandi festival ed eventi all'aperto in Ticino, dal Bellinzona Blues ai Buskers di Lugano, passando per le note di Ticino Musica e le tradizionali feste di paese.
SAVOSA - L'estate ticinese entra nel vivo con un fine settimana che promette di accontentare davvero tutti. Preparatevi a un'autentica “invasione” di note, colori e sapori: dalle piazze animate dagli artisti di strada ai palchi vibranti a ritmo di blues e grande musica classica, fino ad arrivare al fascino senza tempo delle sagre di paese e alle escursioni in mezzo alla natura. Che abbiate voglia di ballare sotto le stelle nei vari open air, di lasciarvi incantare dalla magia del teatro o di godervi un rilassante momento in famiglia sulle rive del lago, le opzioni non mancano di certo. Ecco il programma completo per vivere al meglio queste giornate.
Venerdì 24 luglio
Lugano e dintorni
- Una ricca giornata per il festival Ticino Musica. Scopri il programma completo sul sito ufficiale.
- In Piazza Castello a Lugano vi aspetta Web Genesis, un’escape room educativa perfetta per riscoprire i primi anni del Web in modo interattivo e divertente.
- Le vie del centro, il lungolago e il Parco Ciani si animano con il Lugano Buskers, il festival di artisti di strada che porta musica dal vivo, acrobazie e performance itineranti da tutto il mondo.
- A Villa Ciani inizia alle 9 il Corso intensivo di scrittura creativa Fra Memoria e Immaginazione, un'occasione unica per esplorare l'arte dell'improvvisazione narrativa guidati da Patrizia Barbuiani e Markus Zohner.
- Al Museo in erba di Lugano, alle 10.15, i più piccoli potranno partecipare all'atelier Uno stagno di colori. Armati di acqua e pennelli a sorpresa, i bambini si divertiranno a dipingere ninfee ispirandosi al celebre giardino di Monet.
- Al Parco Pubblico al lago di Agno prende il via l'Agno Open Air Festival 2026. A partire dalle 18, preparatevi a un tuffo nel passato con il Party '90 dedicato alla storia della dance, accompagnati da DJ Christian Cattaneo e dallo special guest Dino Brown.
- La notte luganese si accende allo Studio Foce con il LongLake Buskers After Party: The Furfanti + Bad Honko + Miss Jay. Dalle 23.30 fino all'alba, un viaggio sonoro tra elettronica, techno e ritmi tribali. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Nel suggestivo golfo di Riva San Vitale, a partire dalle 18, si apre la rassegna Feste al lago con la musica coinvolgente di DJ Mauj.
- Al Buffet Bellavista di Capolago, a 1200 metri di altitudine, vi attende il Sunset Bellavista. Dalle 19, un aperitivo estivo à la carte in una cornice unica, da godersi in un'atmosfera rilassata e autentica, raggiungibile con il trenino a cremagliera.
Locarnese
- Sul lungolago di Locarno-Muralto scatta la magia di Luci e ombre. Dalle 16, un lungo weekend di festa con animazione, musica e gastronomia, che culminerà sabato sera con un tanto atteso spettacolo pirotecnico.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 17, va in scena Compagnia Due “Avanti”, uno spettacolo clownesco senza parole capace di incantare grandi e piccini con giocoleria, magia e poesia.
- A Casa Azul, a Gordola, si terrà il talk di apertura della mostra POST-MEMETICS - Delfino Fidel alle 17.30, seguito dall'inaugurazione e dalla musica dal vivo del Tarassaco Jazz Ensemble.
- Sempre al Teatro Dimitri di Verscio, alle 20, gli studenti dell'Accademia presentano VaRRRiété – Avventura in alto mare, un viaggio poetico e selvaggio tra danza, acrobatica e arte teatrale.
- Al Teatro San Materno di Ascona, alle 20.30, la Compagnia Tiziana Arnaboldi propone Cantiere aperto n. 3, un'affascinante performance site-specific ispirata alla visione del geniale architetto Carl Weidemeyer.
- In Piazza a Tegna, alle 21.15, il cinema all'aperto è protagonista con la rassegna Festeggiamo! Verrà proiettata la pellicola di Paolo Virzì "Un altro Ferragosto", un'occasione perfetta per vivere l'atmosfera del Locarno Film Festival sotto le stelle.
- Alle 21.30 il sagrato della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospita la proiezione di "Becaària" di Erik Bernasconi nell'ambito della rassegna Cinema all'aperto.
Bellinzona e valli
- In Piazza Governo a Bellinzona risuonano le note del Bellinzona Blues Festival. A partire dalle 18.30, la rassegna “The Blues is Back in town!” propone concerti gratuiti con artisti del calibro di Carolyn Wonderland e The Cinelli Brothers. Per chi desidera un'esperienza esclusiva con buffet e area riservata, le prevendite per la Guest Area sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Tra le mura del Castello Montebello di Bellinzona, sempre alle 18.30, prende il via il Montebellofestival 2026 - Le tante voci del '900, un raffinato appuntamento internazionale dedicato alla musica da camera.
- All'Hotel la Tureta di Giubiasco, alle 20.30, la serata si anima con il concerto Ensemble in residence di Ticino Musica, un momento imperdibile per gli amanti della buona musica.
Sabato 25 luglio
Lugano e dintorni
- Un ricco programma di appuntamenti per il festival Ticino Musica, da scoprire consultando il sito ufficiale.
- Alle 15, presso Il Centro Faressere a Bioggio, si terrà un incontro del Gruppo supporto al lutto familiare a 4 zampe, un momento dedicato a chi affronta la perdita di un animale domestico.
- A partire dalle 18, il Parco Pubblico di Agno si anima con l'Agno Open Air Festival 2026. La serata prevede “La Notte dei Tributi” con omaggi a Olly, Vasco Rossi e grandi leggende del rock.
- Alle 19, a Morcote, va in scena un suggestivo Ticino Musica Festival – Concerto itinerante al calar del sole, con le note del quintetto di ottoni Pucela Brass. Partenza dall'Autosilo Comunale Garavello.
- Alle 20, in Piazza Francesco Ferrer a Novaggio, fa tappa la tournée dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini, sempre nell'ambito di Ticino Musica.
- Sempre alle 20, a Lugano, parte Lugano al Tramonto – City Walk Guidata, una passeggiata alla scoperta della città con ritrovo all'International au Lac Historic Lakeside Hotel.
- Alle 23.30, lo Studio Foce di Lugano si accende con il LongLake Buskers After Party: Calicá + Bony Fly. Una notte all'insegna di electrocumbia, reggaeton e bass music. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Alle 9.30, da Capolago, parte il suggestivo Treno a Vapore. Un affascinante viaggio nel tempo a bordo di una locomotiva del 1890 fino alla vetta del Monte Generoso.
- A partire dalle 13, la splendida cornice della Bellavista sul Monte Generoso accoglie il Raduno Monte Generoso, due giorni dedicati alla passione per le moto, al campeggio e alla memoria storica del motociclismo.
- Alle 18, nel Golfo di Riva San Vitale, spazio alle danze con le Feste al lago - Angelo De Luca Band.
Locarnese
- Dalle 15, il nucleo di Cevio si anima con il Mercato dell'Artigianato, che propone creazioni locali, buvette e intrattenimento per i più piccoli.
- A partire dalle 16, sul lungolago di Locarno-Muralto, torna la grande festa estiva Luci e ombre, che offre gastronomia, musica e animazioni per tutte le età fino a tarda notte.
- Alle 17.30, a Casa Azul a Gordola, si terrà un talk con Aldo Spinelli per l'evento POST-MEMETICS - Delfino Fidel, seguito da musica dal vivo.
- Alle 18, al Teatro Dimitri di Verscio, va in scena Kinderzirkus Robinson, Äs Träumli - Un sogno, uno spettacolo magico dove la fantasia compie capriole sorprendenti.
- Sempre alle 18 e sempre al Teatro Dimitri di Verscio, è previsto anche lo spettacolo Les Touristes, una divertente interpretazione del circo moderno in versione famigliare.
- Alle 20, l'Oratorio S. Vincenzo di Mergoscia ospita le 27me Riflessioni musicali, un momento di raccoglimento tra antiche canzoni e musiche popolari con il trio Vent Negru.
- Sempre alle 20, il Teatro Dimitri di Verscio propone il Teatro Dimitri’s Vintage Variété 2026 – NUOVO!, un varietà speciale che vede protagonisti talentuosi artisti over 50.
- Alle 20.20, da Tenero (con tappe successive), salpa il Battello Tribuna Luci e Ombre Locarno. A bordo della storica Motonave Torino si potrà assistere da una posizione privilegiata al grande spettacolo pirotecnico sul lago. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alle 20.30, il Teatro San Materno di Ascona fa da cornice a Cantiere aperto n. 3, una performance site-specific della Compagnia Tiziana Arnaboldi dedicata all'architetto Carl Weidemeyer.
- Alle 20.45, la Piazzetta Branca Baccalà di Brissago risuonerà con le più belle pagine operistiche grazie al Concerto lirico d'estate.
- Alle 21.30 il sagrato della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospita la proiezione di "Gioia mia" nell'ambito della rassegna Cinema all'aperto.
Bellinzona e valli
- Alle 8, il Parco di Villa dei Cedri a Bellinzona offre un risveglio all'insegna del benessere con Lu Jong – yoga tibetano e colazione.
- Dalle 10 prende il via al sedime Lingera di Roveredo la camminata lungo la ciclopista che porta a San Vittore, in occasione dell'inaugurazione dell'installazione artistica Your Hands Are Their Hands.
- Dalle 10 alle 13, il Teatro Sociale di Bellinzona apre le sue porte al pubblico per visite libere alla scoperta di questo gioiello architettonico.
- Alle 17, nel piazzale di Dalpe, va in scena la seconda edizione di Notti in Blu in Botea. Il programma prevede spettacoli per bambini, i concerti di Romeo Taddei e del duo No Hay Banda, accompagnati da una fornitissima grigliata.
- Sempre alle 17, la Chiesa di S. Stefano a Torre ospita Blenio musica, un raffinato concerto con musiche di Beethoven, Schumann e Chopin.
- Ancora alle 17, presso il centro multiuso Traversa di Cavagnago, prenderà il via la tradizionale Sagra St. Anna.
- Alle 18, al Dazio Grande di Rodi-Fiesso, si esibiranno I Moncrinos con un repertorio di canzoni d'autore.
- Alle 18.30, in Piazza Governo a Bellinzona, risuonano le note del Bellinzona Blues Festival. Una serata ricca di concerti internazionali, food e merchandising. Le prevendite per la “Guest Area” sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Sempre alle 18.30, il Castello Montebello di Bellinzona fa da scenario al Montebellofestival 2026 - Le tante voci del '900, con opere cameristiche e concerti nelle corti medievali.
- Sempre alle 18.30, L'Osteria all'Undici di Bellinzona propone una Serata in collaborazione con il servizio Why Not della Fondazione Sirio.
- Alle 20.30 la Chiesa di Santa Maria a Mesocco (GR) ospita il Concerto al Castello con l'Ensemble in residence di Ticino Musica.
Domenica 26 luglio
Lugano e dintorni
- Varie location e appuntamenti per la giornata odierna del festival Ticino Musica. Scopri tutto sul sito ufficiale della manifestazione.
- In Piazza Castello a Lugano, per tutta la giornata, si può partecipare a Web Genesis, un’avvincente escape room educativa pensata per far riscoprire i primi anni del Web.
- Le vie del centro, il lungolago e il Parco Ciani di Lugano si animano con il Lugano Buskers, il festival di artisti di strada che porta musica dal vivo, acrobazie e poesia urbana grazie a 40 artisti provenienti da 14 Paesi diversi.
- A Punta Foce a Lugano, appuntamento alle 10 con il Family Groove Club, un coinvolgente evento musicale pensato per far divertire tutta la famiglia.
- In Piazza Lago a Caslano, alle 10.30, si tiene la Fesct al Lag - St. Cristoforo, con la tradizionale Santa Messa e la benedizione di auto e motoveicoli.
- A Morcote, ultimo appuntamento di luglio con le Visite guidate gratuite – Parco Scherrer. Un'occasione unica per scoprire la storia, l'architettura e la natura del parco. Partenze dall'entrata di Riva di Pilastri alle 11 (in tedesco) e alle 14 (in italiano).
- Al Parco Comunale di Agno, dalle 18, continua l'Agno Open Air Festival 2026. La serata promette puro divertimento con il Party '80 – Over 30 by Temus, che include un Dinner Live Show degli Abba Club e i dj set di Christian Cattaneo e DJ Miko.
- Al Chiosetto di Sorengo, alle 20, fa tappa l'affascinante tournée dell’opera La Bohème di Giacomo Puccini.
Mendrisiotto
- Sulla spettacolare terrazza panoramica del Fiore di pietra a Capolago, a partire dalle 11, va in scena una suggestiva Jazz Matinée al Fiore di pietra. Un affascinante duo jazz, voce e strumento, accompagnerà il pubblico con melodie indimenticabili sullo sfondo mozzafiato delle Alpi.
- In località Bellavista sul Monte Generoso, prosegue dalle 13 la terza edizione del Raduno Monte Generoso, organizzato dal Moto Club Generoso. Un motoraduno aperto a tutti con musica dal vivo, stand espositivi e tanto divertimento.
- Nel Golfo di Riva San Vitale, a partire dalle 18, è in programma la Feste al lago - Serata famiglia, un momento di aggregazione con animazione a tema giungla per i più piccoli e la musica di DJ Walter.
Locarnese
- A Mergoscia, in località Porchesio, si celebra la tradizionale Festa sui monti di Porchesio. La buvette apre alle 8 (con possibilità di voli in elicottero dalle 9.30), seguita dalla Messa alle 11.30, un gustoso pranzo con polenta e un pomeriggio ricreativo con musica dal vivo.
- Sul Colle di S. Anna a Indemini si rinnova l'amata Festa sul colle di Sant' Anna. Raggiungibile a piedi o in elicottero dalle 8.30, la giornata prevede la Messa alle 11.15, la processione e, alle 12.30, la distribuzione di polenta e spezzatino, il tutto accompagnato dalle note della Bandella dei Soci.
- Alla suggestiva chiesetta di Curogna (Cugnasco), a 705 metri di altitudine, appuntamento alle 10 per l'evento Cugnasco-Curogna, tradizioni che si rinnovano. Dopo la Messa all'aperto, si terrà l'estrazione della riffa e la tradizionale distribuzione del pane benedetto.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 11, la fantasia prende il volo con Kinderzirkus Robinson, Äs Träumli - Un sogno. Uno spettacolo magico e senza parole, perfetto per tutta la famiglia, dove i sogni più audaci diventano realtà tra acrobazie e folletti dispettosi.
- A Casa Azul a Gordola, alle 17.30, spazio all'arte contemporanea con POST-MEMETICS - Delfino Fidel. Il programma prevede un talk con Aldo Spinelli, seguito dall'apertura della mostra e, alle 20, dal live del Tarassaco Jazz Ensemble.
- Sempre al Teatro Dimitri di Verscio, ma alle 18, va in scena il Teatro Dimitri’s Vintage Variété 2026 – NUOVO!. Un varietà eccezionale che vede protagonisti artisti rigorosamente over 50, pronti a regalare al pubblico di ogni età una serata ricca di clownerie, musica e profonda poesia.
- Nella Chiesa di San Martino a Ronco sopra Ascona, alle 20, tornano le 27me Riflessioni musicali. Il gruppo Vent Negru proporrà un viaggio emozionante tra antiche canzoni, musiche popolari e brani colti, per un intenso momento di raccoglimento.
Bellinzona e valli
- Nella frazione di Ossasco a Bedretto, a partire dalle 9, la Pro Bedretto invita tutti alla 29esima edizione del suo tradizionale Mercatino della Pro Bedretto, un'ottima occasione per scoprire prodotti locali e artigianato.
- Al Parco Saracino di Ghirone, alle 10, prende il via la Giornata della natura. Un evento ideale per grandi e piccini con percorsi didattici sulla fauna ticinese, prove di mungitura, tiro con l'arco e tante attività pratiche all'aria aperta.
- Nella Chiesa di S. Martino a Olivone, alle 17, si tiene il concerto di chiusura della rassegna Blenio musica. Un ensemble di talentuosi musicisti eseguirà affascinanti opere di Andreae e Schumann.
- Alla Chiesa di San Bernardo sopra Monte Carasso, sempre alle 17, gli amanti della musica classica potranno assistere a un raffinato concerto di Sonate per oboe e chitarra nell'ambito di Ticino Musica.
- Nella splendida cornice delle corti medievali del Castello Montebello di Bellinzona, alle 18.30, prosegue il Montebellofestival 2026 - Le tante voci del '900, rassegna internazionale dedicata alle opere cameristiche del ventesimo secolo.
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