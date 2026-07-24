Mondiale nel mirino: sette allerta sulle scommesse scuotono il torneo

Tra i casi più delicati figurano il cartellino rosso rimediato dal sudafricano Themba Zwane contro il Messico, le lunghe verifiche VAR che hanno portato all'annullamento di un gol di Ferran Torres nella sfida con l'Arabia Saudita e il sorprendente 0-0 tra Spagna e Capo Verde, incontro che sulla piattaforma Polymarket ha generato puntate per circa 4,8 milioni di dollari.

Sotto osservazione è finito anche il caso dello statunitense Folarin Balogun. Prima ancora che la FIFA confermasse ufficialmente l'assenza di una squalifica dopo la sua espulsione, era già stato aperto un mercato sulle scommesse relativo alla sua presenza nella partita successiva. Un'anomalia che, secondo gli investigatori, non si è verificata per nessun altro giocatore espulso nel torneo.