Chiusura notturna dell’uscita A2 di Melide/Bissone

MELIDE - Per poter eseguire dei lavori di installazione e posa della nuova segnaletica dei limiti di velocità dinamici e segnalazione pericoli, l’uscita autostradale di Melide/Bissone dovrà essere chiusa al traffico nella notte fra lunedì 27 luglio e martedì 28 luglio (solo in direzione sud), dalle ore 22.00 alle ore 04.30 del mattino.

