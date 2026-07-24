MELIDE
Chiusura notturna dell’uscita A2 di Melide/Bissone
Il traffico sarà deviato sugli svincoli di Lugano Sud e Mendrisio durante la chiusura.
TiPress
Fonte red
Chiusura notturna dell’uscita A2 di Melide/Bissone
Il traffico sarà deviato sugli svincoli di Lugano Sud e Mendrisio durante la chiusura.
MELIDE - Per poter eseguire dei lavori di installazione e posa della nuova segnaletica dei limiti di velocità dinamici e segnalazione pericoli, l’uscita autostradale di Melide/Bissone dovrà essere chiusa al traffico nella notte fra lunedì 27 luglio e martedì 28 luglio (solo in direzione sud), dalle ore 22.00 alle ore 04.30 del mattino.
«Durante questa notte - spiega l'USTRA - l’utenza potrà utilizzare gli svincoli di Lugano Sud e di Mendrisio».
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