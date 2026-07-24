«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Pace e tranquillità

Durante un periodo in Costa Rica, Chiara capisce che nella sua quotidianità ha bisogno anche di altro. È così che arriva al giardinaggio. «Oggi ho una piccola ditta in proprio. Due giorni a settimana li dedico al giardinaggio. Ho bisogno di mettere le mani nella terra. Le piante e i fiori mi danno pace e tranquillità. Mi fanno stare con i piedi per terra. Circa un anno fa mi sono tranciata un dito mentre lavoravo. Ho avuto paura. Soprattutto per quanto riguarda la mobilità. Me l'hanno riattaccato quasi perfettamente».