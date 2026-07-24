Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

L’assenza della bambina è stata notata solo nel pomeriggio, quando la madre si è recata all’asilo per riprenderla. A quel punto è scattato l’allarme e la piccola è stata trovata nel veicolo, parcheggiato a circa un chilometro di distanza. Secondo la polizia, era già priva di coscienza al momento del ritrovamento e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.