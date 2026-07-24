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Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

La piccola Sofia, un anno e mezzo, è stata trovata senza vita dopo ore nel veicolo parcheggiato ad Almada
Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
DPA
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
La piccola Sofia, un anno e mezzo, è stata trovata senza vita dopo ore nel veicolo parcheggiato ad Almada

LISBONA - Una bambina di un anno e mezzo è morta in modo tragico ad Almada, a sud di Lisbona, dopo essere stata dimenticata all’interno di un pulmino diretto all’asilo. La piccola, di nome Sofia, era stata affidata a una donna che avrebbe dovuto accompagnarla nella struttura giovedì mattina.

L’assenza della bambina è stata notata solo nel pomeriggio, quando la madre si è recata all’asilo per riprenderla. A quel punto è scattato l’allarme e la piccola è stata trovata nel veicolo, parcheggiato a circa un chilometro di distanza. Secondo la polizia, era già priva di coscienza al momento del ritrovamento e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

La bambina sarebbe rimasta nel pulmino dalle 8 del mattino. Le autorità stanno indagando per chiarire come sia stato possibile che la responsabile del trasporto non si sia accorta della sua presenza a bordo. In situazioni analoghe, sono previste procedure di controllo, tra cui il conteggio dei bambini.

La causa esatta della morte è ancora oggetto di accertamenti. Durante i mesi estivi, episodi di questo tipo si verificano con una certa frequenza: i veicoli parcheggiati al sole possono raggiungere in breve tempo temperature interne estremamente elevate, diventando pericolosi per la vita.

Dopo la tragedia è intervenuta anche un’unità di supporto psicologico per le situazioni di crisi, che sta assistendo i genitori della bambina.

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