Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
La piccola Sofia, un anno e mezzo, è stata trovata senza vita dopo ore nel veicolo parcheggiato ad Almada
LISBONA - Una bambina di un anno e mezzo è morta in modo tragico ad Almada, a sud di Lisbona, dopo essere stata dimenticata all’interno di un pulmino diretto all’asilo. La piccola, di nome Sofia, era stata affidata a una donna che avrebbe dovuto accompagnarla nella struttura giovedì mattina.
L’assenza della bambina è stata notata solo nel pomeriggio, quando la madre si è recata all’asilo per riprenderla. A quel punto è scattato l’allarme e la piccola è stata trovata nel veicolo, parcheggiato a circa un chilometro di distanza. Secondo la polizia, era già priva di coscienza al momento del ritrovamento e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.
La bambina sarebbe rimasta nel pulmino dalle 8 del mattino. Le autorità stanno indagando per chiarire come sia stato possibile che la responsabile del trasporto non si sia accorta della sua presenza a bordo. In situazioni analoghe, sono previste procedure di controllo, tra cui il conteggio dei bambini.
La causa esatta della morte è ancora oggetto di accertamenti. Durante i mesi estivi, episodi di questo tipo si verificano con una certa frequenza: i veicoli parcheggiati al sole possono raggiungere in breve tempo temperature interne estremamente elevate, diventando pericolosi per la vita.
Dopo la tragedia è intervenuta anche un’unità di supporto psicologico per le situazioni di crisi, che sta assistendo i genitori della bambina.
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