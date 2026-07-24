I dazi bruciano, ma l'accusa di non combattere il lavoro forzato ancora di più
Non c'è solo la Svizzera nella lista dei Paesi sanzionati più duramente perché secondo la Casa Bianca non affrontano lo sfruttamento. L'Unione Europea, graziata, sorride. Swissmem: «Accuse ingiustificate, perdiamo competitività»
I nuovi dazi imposti dalla mezzanotte (ora di Washington) dagli Stati Uniti hanno sollevato un coro di critiche a livello internazionale, compresa la Svizzera. Un po' a sorpresa, invece, i toni che arrivano dai Paesi dell'UE risultano concilianti.
A indispettire i governi, come anche chiosato nettamente da Berna, è il “malus” del 2,5% appioppato ai Paesi che secondo Washington non si impegnano a combattere il lavoro forzato nei propri confini.
Fra questi, ci sarebbe anche la Svizzera.
«Decisione arbitraria e ingiustificata»
Il governo brasiliano, respingendo le tariffe doganali del 12,5%, ha definito la decisione americana «completamente arbitraria e ingiustificata». Brasilia sottolinea di aver fornito nel corso dell'indagine «ampie spiegazioni e una vasta documentazione» sulla legislazione nazionale e sull'attività delle autorità doganali per impedire l'importazione di beni prodotti con lavoro forzato.
Il governo ricorda inoltre che il Brasile è riconosciuto da decenni dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per il proprio impegno contro il lavoro forzato, di aver ratificato tutti e quattro gli strumenti dell'agenzia dell'ONU in materia e 66 convenzioni, contro le dieci ratificate dagli Stati Uniti.
«Deploriamo i nuovi dazi»
Il Giappone "deplora" i nuovi dazi statunitensi, ha dichiarato il governo dopo che Tokyo è stata inclusa nella lista di partner commerciali di Washington colpiti da tariffe che vanno dal 10% al 12,5%.
«L'industria e il commercio giapponesi si svolgono in conformità con le norme internazionali. Il Giappone deplora che quest'ultima misura imponga dazi al Giappone unicamente sulla base del fatto che non esiste un divieto di importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato», ha affermato il portavoce del governo Minoru Kihara.
Il ministro del Commercio australiano ha dichiarato che le nuove tariffe imposte dall'alleato statunitense sono «ingiustificate». «Queste tariffe sono ingiustificate, incoerenti con il nostro accordo di libero scambio e devono essere rimosse», ha affermato Don Farrell.
Per l'UE gli «impegni sono stati rispettati»
Dal canto suo, «l'UE prende atto della pubblicazione da parte degli USA delle misure correttive adottate» e «valuta positivamente il fatto che siano in linea con gli impegni tariffari degli Stati Uniti concordati nell'ambito della dichiarazione congiunta». L'UE ha già adempiuto alla propria parte dell'accordo» e «in prospettiva si aspetta che gli Stati Uniti continuino a rispettare i termini della dichiarazione congiunta».
Le nuove misure statunitensi – ricorda il portavoce – «stabiliscono un'aliquota tariffaria globale del 10% per l'UE e reintroducono le esenzioni tariffarie aggiuntive per l'UE, quali quelle relative al sughero e ai diamanti, che si aggiungono a quelle già in vigore per aeromobili e componenti, medicinali generici e principi attivi».
E l'industria tecnologica svizzera teme lo svantaggio con l'UE
L'industria tecnologica svizzera teme uno svantaggio competitivo a causa dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti. Per compensare ciò, l'associazione di categoria Swissmem ha richiesto venerdì condizioni di localizzazione migliori in Svizzera.
Una riduzione mirata della burocrazia e un nuovo accordo di libero scambio, ad esempio con gli Stati del Mercosur, dovrebbero ora alleggerire le aziende tecnologiche locali, ha scritto l'associazione di categoria in un comunicato.
Secondo Jean-Philippe Kohl, vicedirettore di Swissmem, l'accusa di lavoro forzato è "assurda". In tali condizioni non sarebbe possibile produrre dispositivi hi-tech, poiché questi vengono sviluppati in Svizzera e in gran parte prodotti internamente.
I fornitori provengono di norma dall'UE, dove non ci sono problemi di lavoro forzato, ha aggiunto Kohl. Il fatto che ora debbano essere imposti dazi più alti sui prodotti tecnologici svizzeri rispetto a quelli europei «fa male» all'associazione di categoria.
Quel processo a Lindt & Sprüngli
A contribuire a far mettere la Svizzera nella lista dei “cattivi” potrebbe esserci anche un procedimento penale aperto negli Stati Uniti nei confronti di Lindt & Sprüngli. Lo studio legale International Rights Advocates accusa il produttore di cioccolato di rappresentare in modo errato i propri sforzi per combattere il lavoro minorile nei Paesi fornitori di cacao, Ghana e Costa d'Avorio.
L'agenzia di stampa Bloomberg ne aveva dato notizia per prima giovedì sera. Lindt & Sprüngli avrebbe infatti annunciato di voler porre fine al lavoro minorile nella propria catena di approvvigionamento, ma continuerebbe comunque a trarne beneficio, si legge, secondo Bloomberg, nell'atto di citazione depositato presso un tribunale del District of Columbia. Lo studio legale ha accusato il gruppo di fare ben poco per prevenire il lavoro minorile.
Il produttore di cioccolato respinge le accuse. «Disponiamo di linee guida per i fornitori e verifichiamo sistematicamente tutti i casi sospetti di lavoro minorile nella nostra catena di approvvigionamento», ha dichiarato venerdì un portavoce all'agenzia di stampa AWP, confermando che il tema del lavoro forzato è preso dal gruppo «molto seriamente».
«Queste accuse infondate sono simili a cause e richieste che la stessa organizzazione ha già avanzato in precedenza contro molti altri produttori di cioccolato», ha concluso Lind