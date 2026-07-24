I dazi bruciano, ma l'accusa di non combattere il lavoro forzato ancora di più

Quel processo a Lindt & Sprüngli

A contribuire a far mettere la Svizzera nella lista dei “cattivi” potrebbe esserci anche un procedimento penale aperto negli Stati Uniti nei confronti di Lindt & Sprüngli. Lo studio legale International Rights Advocates accusa il produttore di cioccolato di rappresentare in modo errato i propri sforzi per combattere il lavoro minorile nei Paesi fornitori di cacao, Ghana e Costa d'Avorio.



L'agenzia di stampa Bloomberg ne aveva dato notizia per prima giovedì sera. Lindt & Sprüngli avrebbe infatti annunciato di voler porre fine al lavoro minorile nella propria catena di approvvigionamento, ma continuerebbe comunque a trarne beneficio, si legge, secondo Bloomberg, nell'atto di citazione depositato presso un tribunale del District of Columbia. Lo studio legale ha accusato il gruppo di fare ben poco per prevenire il lavoro minorile.



Il produttore di cioccolato respinge le accuse. «Disponiamo di linee guida per i fornitori e verifichiamo sistematicamente tutti i casi sospetti di lavoro minorile nella nostra catena di approvvigionamento», ha dichiarato venerdì un portavoce all'agenzia di stampa AWP, confermando che il tema del lavoro forzato è preso dal gruppo «molto seriamente».



«Queste accuse infondate sono simili a cause e richieste che la stessa organizzazione ha già avanzato in precedenza contro molti altri produttori di cioccolato», ha concluso Lind

