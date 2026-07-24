Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

All'arrivo degli agenti, le persone sono salite sul tetto dell'edificio e, da lassù, hanno lanciato alcuni oggetti in direzione dei poliziotti. Stando a una segnalazione giunta in redazione, si è trattato di sassi e bottiglie.

L'intervento di polizia si è concluso senza feriti e con l'identificazione dei protagonisti dell'episodio. Al momento non sono state sporte denunce. «È stata richiesta la messa in sicurezza dell'area», aggiunge la Polizia cantonale.