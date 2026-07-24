Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
Intervento giovedì sera in zona Semine, i protagonisti sono stati identificati
Intervento giovedì sera in zona Semine, i protagonisti sono stati identificati
BELLINZONA - Intervento di polizia giovedì sera in zona Semine a Bellinzona. La presenza di alcuni individui all'interno di un edificio abbandonato non è passata inosservata ad alcuni residenti del quartiere, che hanno inoltrato una segnalazione alle autorità.
La Polizia cantonale, da noi contattata, ha confermato di essere intervenuta poco dopo le 21 presso uno stabile disabitato di via Canonico Ghiringhelli, congiuntamente alla Polizia Città di Bellinzona.
All'arrivo degli agenti, le persone sono salite sul tetto dell'edificio e, da lassù, hanno lanciato alcuni oggetti in direzione dei poliziotti. Stando a una segnalazione giunta in redazione, si è trattato di sassi e bottiglie.
L'intervento di polizia si è concluso senza feriti e con l'identificazione dei protagonisti dell'episodio. Al momento non sono state sporte denunce. «È stata richiesta la messa in sicurezza dell'area», aggiunge la Polizia cantonale.