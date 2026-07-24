Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2

Partiamo con ordine dal portale nord della galleria autostradale, in territorio urano: sono 10 i chilometri di coda, con ritardi che raggiungono le due ore. L'entrata di Göschenen è chiusa, al contrario di quella di Wassen che è normalmente percorribile. Le alternative per non finire imbottigliati sono due: prendere la strada del Passo del San Gottardo (tempo stimato di percorrenza tra Wassen e Airolo di 52 minuti), oppure deviare ben prima e imboccare la direzione dell'A13 e del San Bernardino.