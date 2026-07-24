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Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2

Una giornata caldissima sul fronte degli spostamenti sull'asse nord-sud: raggiunti i 10 km di coda al portale nord del San Gottardo
Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2
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di Cronaca Ticino
Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2
Una giornata caldissima sul fronte degli spostamenti sull'asse nord-sud: raggiunti i 10 km di coda al portale nord del San Gottardo

AIROLO - È un altro venerdì di forte traffico sull'asse viario nord-sud della Svizzera. Tutto questo si traduce, a queste latitudini, con code a partire dal San Gottardo e giù fino a scendere al Mendrisiotto e alla dogana di Chiasso-Brogeda.

Partiamo con ordine dal portale nord della galleria autostradale, in territorio urano: sono 10 i chilometri di coda, con ritardi che raggiungono le due ore. L'entrata di Göschenen è chiusa, al contrario di quella di Wassen che è normalmente percorribile. Le alternative per non finire imbottigliati sono due: prendere la strada del Passo del San Gottardo (tempo stimato di percorrenza tra Wassen e Airolo di 52 minuti), oppure deviare ben prima e imboccare la direzione dell'A13 e del San Bernardino.

Scendendo a sud, si notano i primi rallentamenti nel Luganese, in prossimità di Lugano-Nord e poi del Ponte Diga. A Chiasso, per le operazioni doganali, si segnala circa un chilometro di coda.

C'è traffico anche in direzione nord, con quattro chilometri al portale sud del San Gottardo e ritardi all'incirca di 45 minuti. L'ingresso autostradale di Airolo è chiuso, quello di Quinto è aperto. La corsia Cupra è percorribile.

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