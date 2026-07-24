All'asta l'ex dogana di Camedo: si parte da 480mila franchi

Da Berna fanno sapere che l'edificio «non ha più alcuna funzione operativa». Utilizzato fino al 2023, «viene venduto nello stato in cui si trova», ha spiegato un portavoce al Blick. L'immobile necessita di un intervento di ristrutturazione, ma offre interessanti possibilità di valorizzazione. Tra le destinazioni d'uso ipotizzate, da definire, figurano la realizzazione di un piccolo condominio con spazi dedicati ad attività professionali oppure di un immobile a reddito.

Un tempo strutture di questo tipo erano diffuse lungo gran parte del confine svizzero. Con l'adesione della Svizzera allo spazio Schengen, però, la loro funzione è progressivamente venuta meno. Oggi il personale doganale è infatti più mobile e non necessita più di alloggi presso le stazioni di confine. A questo si aggiungono la digitalizzazione delle procedure doganali e controlli sempre più mobili e basati sull'analisi del rischio, che hanno reso superflui molti edifici di servizio.