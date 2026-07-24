Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

A loro non importa come ti chiami

E se non fate attenzione con il piedino, rischiate di farvi riempire di flash (e di multe). Tutti radar della settimana che va dal 27 al 2 agosto.
A loro non importa come ti chiami
Ti-Press
Fonte Polizia Cantonale
elaborata da Cronaca Ticino
A loro non importa come ti chiami
E se non fate attenzione con il piedino, rischiate di farvi riempire di flash (e di multe). Tutti radar della settimana che va dal 27 al 2 agosto.

Arriva agosto e con lui l'amata Festa nazionale, la canicola (pare) e gli ultimi 31 giorni di vacanze estive. Non lasciate però che la vostra mente vaghi troppo in direzioni di freschi lidi o brezze d'altura e tenete ben d'occhio i limiti di velocità.

Soprattutto nelle seguenti località che saranno interessate dai controlli di velocità da parte della Polizia per la settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizia cantonale

    • Airolo
    • Rodi-Fiesso
    • Villa Bedretto
    • Ossasco

Polizie comunali

    • Lavorgo
    • Polmengo
    • Airolo

Distretto di Bellinzona

Polizia cantonale

Gudo

Polizie comunali

    • Bellinzona
    • Gnosca
    • Carasso
    • Gudo
    • Sementina
    • Giubiasco

Distretto di Locarno

Polizie comunali

    • Piazzogna
    • Riazzino
    • Losone
    • Lavertezzo Valle
    • Brione sopra Minusio
    • Ascona
    • Golino

Distretto di Lugano

Polizie comunali

    • Sureggio
    • Cureglia
    • Oggio
    • Roncaccio
    • Pura
    • Banco
    • Massagno
    • Porza
    • Canobbio
    • Manno
    • Agno

Distretto di Mendrisio

Polizie comunali

Mendrisio

Controlli della velocità semi-stazionari

    • Camperio
    • Villa Bedretto
    • Mezzovico
    • Pojana
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cantonecontrolli velocitàpolizia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»
LIVE
TEGNA
2 gior
3
55

De Sica «all'apice della cialtronaggine più spudorata»

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»
LIVE
CANTONE
1 gior
75

«Qui si sta benissimo. E viviamo con un terzo di quello che spendevamo in Svizzera»

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife
LIVE
SPAGNA
1 gior
13

Rissa a bordo, volo EasyJet costretto a rientrare a Tenerife

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia
LIVE
VACANZE
2 gior
36
101

7€ per un cappuccino, 80€ per il lettino in spiaggia: turisti in fuga dalla euro-Croazia

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio
LIVE
BLENIO
2 gior
5
47

Caduta mortale in montagna in Valle di Blenio

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione
LIVE
CANTONE
1 gior
38
153

Caso 14enne alla Farera, Zali indagato per abuso di autorità e tentata coazione

La canicola prepara la quarta replica?
LIVE
CANTONE
1 gior
18
133

La canicola prepara la quarta replica?

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce
LIVE
CANTONE
2 gior
242

Zali replica: «Violata la mia sfera privata». E annuncia denunce

Zali rinuncia. Temporaneamente
LIVE
CANTONE
1 gior
68
184

Zali rinuncia. Temporaneamente

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro
LIVE
MENDRISIO
1 gior

Correva sui binari: il macchinista ferma il treno e lo mette al sicuro

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»
LIVE
CANTONE
11 ore
19
101

«Bigiavo il liceo perché non mi riconoscevo in questa società»

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi
LIVE
GINEVRA
3 gior
34
171

Piloti ubriachi ma pronti al decollo, decisivo l’intervento dei colleghi

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone
LIVE
CANTONE
2 gior
126
268

Il ghiacciolo nato per essere leccato scatena un polverone

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»
LIVE
CANTONE
1 gior
124
195

Zali e le pressioni sull'EOC per assumere una conoscente: «Licenziate un frontaliere»

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»
LIVE
CANTONE
11 ore
27
61

«Ho dormito in auto e speso oltre 700 franchi»

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»
LIVE
CANTONE
2 gior
45
117

Audio compromettenti (e autentici?): «Zali deve chiarire»

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»
LIVE
CANTONE
1 gior
97

Una lettera a tutti i granconsiglieri: «Chiediamo a Zali di dimettersi»

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale
LIVE
ITALIA
1 gior
14
33

Turista svizzero morso da un pesce e ricoverato in ospedale

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»
LIVE
CANTONE
1 gior
81
148

«Contenuti di una gravità estrema. Zali faccia un passo indietro»

«A quando la prossima disgrazia?»
LIVE
CANTONE
3 gior
38
115

«A quando la prossima disgrazia?»

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»
LIVE
CANTONE
2 gior

L'MPS: «Zali deve seriamente valutare le dimissioni»

Sfoghi in coda
LIVE
CANTONE
2 gior
62

Sfoghi in coda

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como
LIVE
CONFINE
3 gior
4

Giocava a pochi metri dalla riva, bimba di 9 anni scompare nel lago di Como

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h
LIVE
GRECIA
2 gior
14
31

Testa e braccio fuori dall'aereo a 4.500 metri: due minuti interminabili a 600 km/h

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
5
64

La volpe nel tombino, i tassi feriti e un rottweiler: «Ma a mordermi è stato un altro»

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare
LIVE
TENNIS
19 ore
1
12

Federer e Hewitt, ora sono i figli a far parlare

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare
LIVE
SEMENTINA
21 ore
77
216

Stava cercando di entrare in un'auto altrui: la polizia lo interroga e lo lascia andare

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo
LIVE
PORTOGALLO
6 ore

Bimba muore dimenticata nel pulmino dell’asilo

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
23

La figlia più giovane di Brad Pitt vuole rinunciare al cognome del padre

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como
LIVE
CONFINE
2 gior

Recuperato senza vita il corpo della bambina annegata nel lago di Como

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"
LIVE
MONDIALE 2026
11 ore
6
15

Ombre sul Mondiale: cosa c'è dietro le sette "allerte gialle"

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
2
48

Ristorante Stazione, la famiglia Besomi lascia il testimone dopo quasi un secolo

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti
LIVE
LUGANO
2 gior
53
95

Zero coraggio, coscienza sporca, risultati modesti: Bottani affonda Croci-Torti

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»
LIVE
GUERRA IN MEDIO ORIENTE
19 ore
4
60

«Volevano punire l'Iran, si sono puniti con il petrolio a 3 cifre»

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani
LIVE
LIVE
LUGANO
2 gior
34
44

Croci-Torti scansa l'attacco di Bottani

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato
LIVE
ITALIA
1 gior
8
88

Il mega yacht dell'ambasciatore non passa inosservato

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì
LIVE
CHIASSO
2 gior
52
201

Cani a passeggio: scatta l'obbligo di pulire anche la pipì

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra
LIVE
SVIZZERA
2 gior

In prima linea contro i pedofili, intanto Patrick Frei abusava della figliastra

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi
LIVE
GINEVRA
2 gior
10
59

Sospeso il divieto di indossare costumi da bagno lunghi

Anziano si incastra con l'auto tra due case
LIVE
GRIGIONI
2 gior
13
36

Anziano si incastra con l'auto tra due case

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo
LIVE
CANTONE
10 ore
4
27

Bally è sotto sequestro, respinta un'offerta per l'intero gruppo

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)
LIVE
VALUTE
1 gior
2
19

Il franco mai così debole da sei mesi a questa parte (e l'euro alza la testa)

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie
LIVE
CANTONE
2 gior
15
30

Quando viaggiare diventa un privilegio: storie di chi rinuncia alle ferie

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
3 gior
27

Mondiale a 64 e la Svizzera resta a casa? «Il rischio c'è»

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?
LIVE
BEDANO
1 gior
7
28

Rovista nella spazzatura e se ne va deluso. Un lupo?

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni
LIVE
CANTONE / ITALIA
2 gior
17

Genitori accusati di omicidio: indagati anche i nonni

ULTIME NOTIZIE TICINO
Caso Zali, la Lega convoca i vertici
LIVE
CANTONE
47 min
1

Caso Zali, la Lega convoca i vertici

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»
LIVE
CANTONE
1 ora
1

In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»

Lavori notturni al ponte sul Cassarate di via alla Bozzoreda
LIVE
LUGANO
1 ora

Lavori notturni al ponte sul Cassarate di via alla Bozzoreda

All'asta l'ex dogana di Camedo: si parte da 480mila franchi
LIVE
CENTOVALLI
1 ora
1

All'asta l'ex dogana di Camedo: si parte da 480mila franchi

Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese
LIVE
CANTONE
2 ore
6

Il fumo dell'incendio in Val Cannobina invade il cielo ticinese

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»
LIVE
CANTONE
3 ore
50
128

Scandalo Zali, l’UDC rompe il silenzio: «Inadeguato, deve dimettersi»

Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2
LIVE
CANTONE / URI
3 ore
5
21

Un tranquillo venerdì di... coda sull'A2

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia
LIVE
BELLINZONA
4 ore
50
120

Salgono sul tetto di uno stabile abbandonato e lanciano oggetti contro la polizia

Chiusura notturna dell’uscita A2 di Melide/Bissone
LIVE
MELIDE
5 ore
7

Chiusura notturna dell’uscita A2 di Melide/Bissone

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto
LIVE
BELLINZONA
5 ore
12
60

A Bellinzona c'è una nuova palestra a cielo aperto