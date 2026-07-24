CANTONE
A loro non importa come ti chiami
E se non fate attenzione con il piedino, rischiate di farvi riempire di flash (e di multe). Tutti radar della settimana che va dal 27 al 2 agosto.
Ti-Press
Fonte Polizia Cantonale
A loro non importa come ti chiami
E se non fate attenzione con il piedino, rischiate di farvi riempire di flash (e di multe). Tutti radar della settimana che va dal 27 al 2 agosto.
Arriva agosto e con lui l'amata Festa nazionale, la canicola (pare) e gli ultimi 31 giorni di vacanze estive. Non lasciate però che la vostra mente vaghi troppo in direzioni di freschi lidi o brezze d'altura e tenete ben d'occhio i limiti di velocità.
Soprattutto nelle seguenti località che saranno interessate dai controlli di velocità da parte della Polizia per la settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale
- Airolo
- Rodi-Fiesso
- Villa Bedretto
- Ossasco
Polizie comunali
- Lavorgo
- Polmengo
- Airolo
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale
Gudo
Polizie comunali
- Bellinzona
- Gnosca
- Carasso
- Gudo
- Sementina
- Giubiasco
Distretto di Locarno
Polizie comunali
- Piazzogna
- Riazzino
- Losone
- Lavertezzo Valle
- Brione sopra Minusio
- Ascona
- Golino
Distretto di Lugano
Polizie comunali
- Sureggio
- Cureglia
- Oggio
- Roncaccio
- Pura
- Banco
- Massagno
- Porza
- Canobbio
- Manno
- Agno
Distretto di Mendrisio
Polizie comunali
Mendrisio
Controlli della velocità semi-stazionari
- Camperio
- Villa Bedretto
- Mezzovico
- Pojana
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