«Non me la sento»

Il tecnico catalano ha accolto con grande rispetto la proposta della FIGC. L'idea di guidare gli Azzurri lo ha affascinato e, proprio per questo, si è preso alcuni giorni per riflettere prima di sciogliere le riserve. Alla fine, però, ha prevalso una decisione che Guardiola aveva maturato già da tempo: fermarsi per una stagione e concedersi un anno sabbatico, il primo dopo oltre un decennio trascorso senza interruzioni tra Bayern Monaco e Manchester City.