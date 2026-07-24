Conti, nuovo Comitato e Sergi: il Bellinzona prepara un'assemblea cruciale
L'incontro dei soci è stato posticipato al 6 agosto per ragioni tecniche: all'ordine del giorno anche la nomina dei nuovi vertici.
BELLINZONA - L’Associazione Calcio Bellinzona (ACB) ha convocato l’Assemblea Ordinaria dei soci. Inizialmente prevista per il 31 luglio, è stata posticipata al 6 agosto alle 18.00 presso l’Auditorium BancaStato, in Viale G. Henri Guisan 5 a Bellinzona, per ragioni tecniche.
L’incontro seguirà un ordine del giorno articolato, che si aprirà con il controllo delle presenze e l’approvazione delle trattande. Sono inoltre previste la nomina di due scrutatori e del presidente del giorno, nonché l’approvazione dell’ultimo verbale.
Tra i punti centrali figurano la relazione presidenziale, la presentazione dei conti 2025/2026 e la relazione dei revisori, seguite dalla discussione e dall’approvazione dei conti.
Spazio anche alla relazione di Renato Sergi, nuovo presidente di ACB 1904 SA, e alla nomina del nuovo Comitato che, secondo statuto, prevede la presenza di 3 membri su 5 (o 5 su 7) provenienti proprio dalla SA che gestisce la prima squadra.
L’assemblea si concluderà con la presentazione delle attività per la stagione 2026/2027 e con la trattazione di eventuali altri temi.