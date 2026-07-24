Il cast è ultimato: si vota per designare i finalisti

51 sportivi in gara: chi accederà alla finale?

Gli utenti possono votare e contribuire a definire i dieci finalisti di ogni categoria fino al 30 settembre tramite www.aiutosport.ch. Per rendere valido il voto è necessario indicare sei nominativi; ogni persona può votare una sola volta per periodo ed eventuali duplicazioni saranno eliminate dal sistema. Da ottobre accederanno alla fase finale soltanto i primi dieci classificati per categoria, votabili fino a metà novembre. Il risultato finale sarà determinato per il 50% dal voto del pubblico e per il restante 50% da una giuria neutrale composta da giornalisti sportivi e partner dell’iniziativa.



Oltre 23’000 voti già espressi

Il primo periodo di votazione, conclusosi il 23 luglio, ha registrato un forte coinvolgimento: sul sito www.aiutosport.ch sono stati espressi oltre 23’000 voti. Un risultato che conferma l’interesse del pubblico e rappresenta un importante segnale di sostegno per tutti gli atleti in gara. L’obiettivo del concorso è valorizzare giovani talenti e sportivi affermati, offrendo loro visibilità e motivazione nel proseguimento del proprio percorso. Ogni voto rappresenta infatti un gesto di incoraggiamento nei loro confronti.

