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MIGLIORI SPORTIVI TICINESI

Il cast è ultimato: si vota per designare i finalisti

Già 23mila i voti espressi: il pubblico può votare fino al 30 settembre per scegliere i dieci finalisti tra i 51 atleti ticinesi in gara.
Il cast è ultimato: si vota per designare i finalisti
Aiuto Sport Ticino
Fonte Aiuto Sport Ticino
elaborata da Redazione
Il cast è ultimato: si vota per designare i finalisti
Già 23mila i voti espressi: il pubblico può votare fino al 30 settembre per scegliere i dieci finalisti tra i 51 atleti ticinesi in gara.
SPORT: Risultati e classifiche

LUGANO - Dopo l’inserimento, a inizio luglio, di altri quattro nomi, sono state definite le liste di voto dell’edizione 2026 del concorso “Migliori Sportivi Ticinesi”. Sono 51 gli atleti ticinesi in corsa per il riconoscimento, tutti autori di risultati che equivalgono almeno a un piazzamento tra i primi tre a livello nazionale nelle rispettive discipline. I candidati sono suddivisi in due categorie: sportivi d’élite e giovani speranze (fino ai 20 anni). Il pubblico può esprimere la propria preferenza tramite il sito www.aiutosport.ch. Il secondo periodo di voto si concluderà a fine settembre, quando saranno selezionati i dieci finalisti per ciascuna categoria, ammessi alla fase conclusiva.

Il concorso “Migliori Sportivi Ticinesi” è organizzato dall’Associazione Aiuto Sport Ticino, con RSI Sport nel ruolo di Presenting Partner della serata finale di premiazione.

51 sportivi in gara: chi accederà alla finale?
Gli utenti possono votare e contribuire a definire i dieci finalisti di ogni categoria fino al 30 settembre tramite www.aiutosport.ch. Per rendere valido il voto è necessario indicare sei nominativi; ogni persona può votare una sola volta per periodo ed eventuali duplicazioni saranno eliminate dal sistema. Da ottobre accederanno alla fase finale soltanto i primi dieci classificati per categoria, votabili fino a metà novembre. Il risultato finale sarà determinato per il 50% dal voto del pubblico e per il restante 50% da una giuria neutrale composta da giornalisti sportivi e partner dell’iniziativa.

Oltre 23’000 voti già espressi
Il primo periodo di votazione, conclusosi il 23 luglio, ha registrato un forte coinvolgimento: sul sito www.aiutosport.ch sono stati espressi oltre 23’000 voti. Un risultato che conferma l’interesse del pubblico e rappresenta un importante segnale di sostegno per tutti gli atleti in gara. L’obiettivo del concorso è valorizzare giovani talenti e sportivi affermati, offrendo loro visibilità e motivazione nel proseguimento del proprio percorso. Ogni voto rappresenta infatti un gesto di incoraggiamento nei loro confronti.

Ajla Del Ponte ed Emma Mecic tra i più votati
Le classifiche aggiornate dei primi dieci per ciascuna categoria sono disponibili sul sito www.aiutosport.ch. Aggiornamenti e notizie vengono pubblicati anche sui canali social ufficiali (Instagram @migliorisportivi e Facebook @MiglioriSportiviTicinesi). Al momento, i più votati sono Ajla Del Ponte tra gli sportivi d’élite ed Emma Mecic nella categoria giovani speranze.

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