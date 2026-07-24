In piazza «per chiedere le dimissioni immediate di Claudio Zali»

BELLINZONA - Si fanno sempre più forti, e più numerose, le voci di chi chiede le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E ora scende in campo anche il collettivo Io l'8 ogni giorno, che ha annunciato un presidio unitario in Piazza Governo a Bellinzona. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, 29 luglio, alle 18.