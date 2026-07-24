Lavori notturni al ponte sul Cassarate di via alla Bozzoreda
Sono programmati nella notte tra giovedì 30 luglio e venerdì 31 luglio, dalle 20 alle 5
Sono programmati nella notte tra giovedì 30 luglio e venerdì 31 luglio, dalle 20 alle 5
LUGANO - Interventi di pavimentazione notturni in via alla Bozzoreda, in corrispondenza del ponte sul Cassarate a Lugano. Lo comunica il Dipartimento del territorio, Divisione costruzioni, precisando che i lavori sono programmati nella notte tra giovedì 30 luglio e venerdì 31 luglio, dalle ore 20:00 alle ore 5:00 circa.
Le operazioni potranno essere rinviate esclusivamente in caso di condizioni meteorologiche avverse.
La scelta di intervenire nelle ore notturne è stata adottata per limitare i disagi al traffico veicolare ed è stata coordinata con la Polizia comunale.
Il Dipartimento sottolinea che le lavorazioni comporteranno l’utilizzo di macchinari e apparecchiature che genereranno rumori e inevitabili disturbi alla quiete pubblica, assicurando tuttavia che l’impresa esecutrice si adopererà per ridurre al minimo i disagi e contenere le emissioni sonore.
Sono inoltre possibili ritardi di alcuni minuti per chi transita su via alla Bozzoreda e sulle strade collegate, in particolare via Sonvico, via Ceresio, via Ciani e via Maraini.