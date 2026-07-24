Lavori notturni al ponte sul Cassarate di via alla Bozzoreda

La scelta di intervenire nelle ore notturne è stata adottata per limitare i disagi al traffico veicolare ed è stata coordinata con la Polizia comunale.

Il Dipartimento sottolinea che le lavorazioni comporteranno l’utilizzo di macchinari e apparecchiature che genereranno rumori e inevitabili disturbi alla quiete pubblica, assicurando tuttavia che l’impresa esecutrice si adopererà per ridurre al minimo i disagi e contenere le emissioni sonore.