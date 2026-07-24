«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»

LUGANO - Il Municipio di Lugano è a conoscenza della situazione segnalata nel quartiere di Castagnola e ha intensificato i controlli, avviando anche incontri con i residenti, la Commissione di quartiere e i servizi competenti. È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione «Castagnola il nuovo Bronx?», presentata il 21 aprile dal gruppo UDC, primo firmatario Stefano Gambazzi.

