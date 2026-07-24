«Castagnola il nuovo Bronx?» Il Municipio replica: «Controlli intensificati e mirati»
Il Municipio spiega il rafforzamento dei controlli e la collaborazione con residenti e servizi per gestire le criticità nel quartiere.
LUGANO - Il Municipio di Lugano è a conoscenza della situazione segnalata nel quartiere di Castagnola e ha intensificato i controlli, avviando anche incontri con i residenti, la Commissione di quartiere e i servizi competenti. È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione «Castagnola il nuovo Bronx?», presentata il 21 aprile dal gruppo UDC, primo firmatario Stefano Gambazzi.
Rafforzato la presenza sul territorio
L’Esecutivo conferma di aver ricevuto segnalazioni e di aver rafforzato la propria presenza sul territorio. In collaborazione con la Polizia comunale e la Divisione Socialità, il Municipio afferma di operare per mantenere sotto controllo la situazione ed evitare episodi incresciosi, valutando al contempo possibili soluzioni alternative di collocamento con gli attori coinvolti.
La Polizia comunale è stata informata e segue il caso, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali. Sul territorio è stata predisposta una presenza «dissuasiva più marcata, con controlli mirati e verifiche approfondite, tra cui un recente controllo della struttura segnalata».
Una presenza visibile
Secondo il Municipio, gli interventi mirano a garantire una presenza visibile, prevenire ulteriori problematiche e mantenere un contatto diretto con gli interessati. Ai cittadini è stato inoltre ribadito l’invito a segnalare tempestivamente eventuali episodi o situazioni problematiche alla Centrale operativa o agli agenti di quartiere.
Per quanto riguarda la struttura alberghiera al centro delle segnalazioni, il gerente sarebbe stato informato delle preoccupazioni espresse dai residenti. La Commissione di quartiere riferisce che la situazione è stata discussa e che il gestore è stato sensibilizzato anche dalla Polizia sulla necessità di monitorare con attenzione quanto avviene nella struttura.