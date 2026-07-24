Il Tribunale federale dà il via libera l’accusa contro Lukas Hässig

Parallelamente, resta aperto anche il procedimento contro Vincenz e lo stesso Stocker, che torneranno in tribunale in agosto davanti al Tribunale superiore di Zurigo. In primo grado, nell’aprile 2022, Vincenz era stato condannato a 3 anni e 9 mesi di detenzione per truffa, amministrazione infedele qualificata e corruzione passiva. Stocker aveva ricevuto una pena di quattro anni. Al centro delle accuse vi sono acquisizioni societarie dalle quali i due si sarebbero arricchiti illecitamente.