Incidente con il trattore, morto un 73enne
Il mezzo agricolo è scivolato lungo una scarpata e l'uomo è rimasto schiacciato
Il mezzo agricolo è scivolato lungo una scarpata e l'uomo è rimasto schiacciato
HERISAU - Grave incidente sul lavoro agricolo nel Canton Appenzello Esterno. Giovedì 23 luglio la polizia cantonale è stata informata del ritrovamento, in una zona impervia a Schwellbrunn, di un uomo senza vita e di un trattore agricolo danneggiato.
La segnalazione è giunta nel pomeriggio alla centrale operativa di Herisau: nel territorio di Hintere Au, in un’area difficilmente accessibile, sono stati trovati un uomo di 73 anni privo di vita e il mezzo agricolo coinvolto nell’incidente. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.
Gli accertamenti hanno stabilito che l’uomo stava eseguendo lavori di trinciatura lungo una scarpata, nei pressi di una strada di accesso. A causa della forte pendenza, il trattore ha perso aderenza, è scivolato e si è ribaltato, fermandosi infine nel sottostante margine boschivo. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il mezzo, riportando ferite mortali.
Per il recupero del corpo sono intervenuti i soccorritori dell’Alpine Rettung Ostschweiz (ARO). Le esatte circostanze dell’incidente sono oggetto di ulteriori indagini coordinate dal Ministero pubblico e condotte dagli specialisti del gruppo traffico e del servizio di polizia scientifica della polizia cantonale di Appenzello Esterno.
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