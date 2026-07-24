Incidente con il trattore, morto un 73enne

Gli accertamenti hanno stabilito che l’uomo stava eseguendo lavori di trinciatura lungo una scarpata, nei pressi di una strada di accesso. A causa della forte pendenza, il trattore ha perso aderenza, è scivolato e si è ribaltato, fermandosi infine nel sottostante margine boschivo. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il mezzo, riportando ferite mortali.

Per il recupero del corpo sono intervenuti i soccorritori dell’Alpine Rettung Ostschweiz (ARO). Le esatte circostanze dell’incidente sono oggetto di ulteriori indagini coordinate dal Ministero pubblico e condotte dagli specialisti del gruppo traffico e del servizio di polizia scientifica della polizia cantonale di Appenzello Esterno.