Andavano da lui per farsi curare, lui le spogliava e filmava mentre erano sedate

Da allora il medico è indagato anche a Graz, dove gli inquirenti ritengono che vi siano almeno otto potenziali vittime. Almeno una di loro era minorenne all'epoca dei fatti. Inoltre, i supporti informatici sequestrati contengono dati relativi ad altre donne la cui identità non è ancora stata accertata.

Si definisce innocente

L'imputato respinge tutte le accuse. Durante gli interrogatori avrebbe sostenuto che tutti gli esami eseguiti erano medicalmente giustificati e che le registrazioni video erano state effettuate con il consenso delle pazienti.