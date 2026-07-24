Fiduciaria piratata: dati di oltre 100mila dossier finiti nel dark web

L’attacco risale al 30 giugno. La fiduciaria ha reagito isolando i sistemi colpiti e ripristinando i dati a partire da un backup, senza pagare alcun riscatto. È stata inoltre sporta denuncia penale e le autorità competenti sono state informate.

Alcuni comuni coinvolti esprimono preoccupazione per un possibile utilizzo dei dati sottratti a fini fraudolenti, in particolare per tentativi di phishing o altre truffe informatiche.